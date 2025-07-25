O Presidente angolano anunciou esta sexta-feira que o seu país vai condecorar personalidades portuguesas nos 50 anos da independência, que se assinalam este ano, afirmando que a amizade entre os dois países é boa, mas precisa de ser alimentada.

“As nossas relações são boas, muito boas mesmo, mas a amizade deve continuar a ser permanentemente alimentada. É como uma flor bonita, que pelo simples facto de ela ser linda não podemos deixar de regar, sob pena de ela deixar de ser linda”, afirmou João Lourenço, em Lisboa, durante uma declaração conjunta com o primeiro-ministro português.

O Presidente angolano, que se encontra a cumprir o primeiro de dois dias de visita oficial a Portugal, falava no final de um encontro de ambos com empresários, seguido da assinatura de acordos bilaterais, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

Enaltecendo as boas relações entre os dois países, anunciou que, a propósito dos 50 anos da independência de Angola, que se assinalam a 11 de novembro, serão condecoradas “entidades portuguesas que, de alguma forma, contribuíram para a independência de Angola, a sua manutenção ou desenvolvimento económico e social de Angola”.

O reconhecimento faz parte de um programa de condecorações a figuras que se destacaram, quer na luta pela independência, como na manutenção dessa independência de Angola. Serão na sua maioria angolanas, mas também estrangeiras, entre as quais portuguesas, explicou o chefe de Estado.