Descoberta assinatura de Josefa d'Óbidos em pintura do Palácio Nacional de Mafra

Os trabalhos de conservação de uma pintura em mau estado do Palácio Nacional de Mafra permitiram descobrir a assinatura de Josefa d’Óbidos, a pintora do século XVII português, revelou esta sexta-feira a conservadora-restauradora responsável.

“Pedi ao Palácio Nacional de Mafra a pintura para a tratar dado o estado de degradação avançado e para confirmar” a atribuição da autoria de Josefa d’Obidos já antes feita pelo investigador Vítor Serrão à pintura Menino Jesus em descanso, contou à agência Lusa Vanessa Henriques Antunes, conservadora-restauradora de pintura antiga do Laboratório José de Figueiredo, pertencente à Museus e Monumentos de Portugal.

A assinatura era “quase invisível a olho nu” e só uma “limpeza química muito profunda” permitiu à especialista em pintura antiga aperceber-se da assinatura “Josepha” e confirmá-la depois através do recurso a fotografia e reflectografia de infravermelhos.

“É extraordinário quando não existe 70% da camada pictórica da pintura e nos restantes 30% estava a assinatura”, afirmou.

“Josefa de Óbidos é uma referência no panorama da historiografia de arte nacional e a sua pintura (composição, paleta, tipologia de suportes, estilo pictórico) é das mais reconhecíveis. Não seria necessário a assinatura de ‘Josepha’ para atender a que estamos em presença de uma peça desta autora. Contudo, a descoberta da assinatura num frágil fragmento cromático, transforma esta peça num importante testemunho documental e coloca-a num rol muito limitado de peças assinadas”, disse o diretor do Palácio Nacional de Mafra, Sérgio Gorjão, citado numa nota do Laboratório José de Figueiredo, publicada na sua página do Facebook.