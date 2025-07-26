Depois de perder a primeira filha, após esta ter nascido com quase 18 semanas, Mollie Keen engravidou novamente. Ficou “entusiasmada”, mas também “muito nervosa”. Pela segunda vez em menos de dois anos, em 2024, teve um filho prematuro. Nash Keen nasceu às 21 semanas, com 285 gramas e 24 centímetros. Passou seis meses no hospital, no Iowa (Estados Unidos), antes de ter autorização para ir para casa. No início deste mês, a 5 de julho, completou o primeiro aniversário — e entrou para o livro de recordes do Guinness como o bebé mais prematuro do mundo.

A mãe, que descreve o filho como “muito determinado, curioso e sempre sorridente”, lembra que nas “primeiras horas críticas” não havia certezas de que pudesse sobreviver. “Era tão pequenino, que mal o conseguia sentir no meu peito. Estava coberto de fios e monitores e eu estava muito nervosa… mas no momento em que ele foi colocado no meu peito, todos os nervos desapareceram. Esperei tanto tempo para esse contacto pele com pele — três semanas para ser exata — e senti puro alívio e amor ao mesmo tempo”, recorda, em entrevista ao Guinness.

Atualmente, com pouco mais de um ano, Nash Keen ainda não gatinha e tem “algumas necessidades médicas”. “Recebe oxigénio, tem uma sonda de alimentação e usa aparelhos auditivos para uma perda auditiva leve. Frequenta uma creche médica especializada e é também aí que recebe todas as terapias. Também fazemos check-ups regulares”, afirma Mollie Keen. “O Nash não é apenas um recordista, é um arrebata corações.”

Nash Keen foi, esta semana, distinguido pelo Guinness como o bebé mais prematuro do mundo. Conquistou o título por apenas um dia. O recorde anterior pertencia a Curtis Zy-Keith Means, que também nasceu a 5 de julho, mas de 2020, às 21 semanas e 1 dia nos EUA.