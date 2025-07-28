O funcionário público Énio Martins é o cabeça de lista da coligação CDU (PCP/PEV) à presidência da câmara madeirense de Santa Cruz, o único município governado pelo JPP, nas eleições autárquicas de 12 de outubro, anunciou o partido.

“A CDU apresenta-se como uma força política coerente, dedicada e profundamente enraizada nas lutas e aspirações do povo de Santa Cruz, reafirmando-se como alternativa séria para responder às necessidades do concelho”, lê-se na nota divulgada por esta força política.

Énio Dionísio Vieira Martins, que é natural da freguesia do Monte (Funchal), é militante do PCP e integra a direção da organização regional do partido na Madeira.

A coligação destaca que o candidato “conta com uma vasta experiência no trabalho autárquico”, tendo exercido funções de coordenação deste trabalho da CDU na Região Autónoma da Madeira.

Também foi eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia do Monte (Funchal), o representante da coligação na Assembleia Municipal do Funchal e, em regime de substituição, vereador na Câmara do Funchal.

A candidatura da CDU à Assembleia Municipal de Santa Cruz é encabeçada por Tânia Rodrigues.

Neste concelho contíguo a leste do Funchal estão também anunciadas as candidaturas da atual presidente do município, Élia Ascensão (JPP), Saturnino Sousa (PSD), José Corte Fernandes (IL) e Válter Ramos (PAN). Há 12 anos o JPP afastou o PSD da governação concelhia detida desde as primeiras eleições em democracia.

O atual executivo é composto por cinco elementos do JPP e um do PSD. O concelho tem cinco freguesias (Santa Cruz, Caniço, Gaula, Camacha e Santo da Serra) e tem uma população residente de cerca de 44.200 pessoas.

Nas anteriores autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou em Santana. O PS conquistou a maioria em Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e democratas-cristãos.