Foi a opção A, esteve sempre como opção A, nunca deixou de ser a opção A. Ao contrário do que aconteceu na última temporada, onde o grego Fotis Ioannidis permaneceu como possibilidade até aos derradeiros dias do limite para encontrar um companheiro de posição para Viktor Gyökeres antes de chegar Conrad Harder (e pelo meio ainda houve contactos com outras hipóteses como Vítor Roque), o Sporting teve sempre presente um perfil e um nome para a sucessão de número 9. Sendo diferente do sueco no percurso, na forma de jogar e nas características como avançado, Luis Suárez tornou-se um remake 2.0 do que acontecera em 2023.

Parecença 1: o Sporting colocou sempre todas as fichas no avançado colombiano de 27 anos (a mesma idade do escandinavo), não tendo problemas em esperar pelo melhor timing para avançar a negociação, que neste caso coincidiu com a venda de Gyökeres ao Arsenal. Parecença 2: sabendo que havia mais interessados, a SAD leonina foi sempre controlando possíveis investidas pelo internacional sul-americano, conseguindo jogar com o tempo enquanto Suárez fazia a pré-época com o Almería. Parecença 3: os próprios valores do negócio, que ficou fechado em linhas muito semelhantes ao que acontecera com o Coventry.

Depois de uma primeira proposta concreta apresentada por 18 milhões de euros fixos mais quatro milhões variáveis, o Sporting subiu a fasquia e endereçou ao Almería uma segunda oferta que passava a compra do passe do colombiano para 20 milhões de euros fixos mais cinco milhões variáveis. A formação espanhola também não aceitou essa nova investida mas os trâmites do negócio acabariam por ser fechados dentro dessa base alterando as condições do valor não fixo. Em termos práticos, os cinco milhões de objetivos colocados em contrato tornaram-se mais facilmente realizáveis a breve prazo de uma/duas temporadas. A par disso, no comunicado à CMVM, a SAD do Sporting acrescentou também outros cursos da transferência.

Em paralelo, e num outro ponto de contacto com Viktor Gyökeres, o Almería consegue reservar também uma percentagem de 10% de uma mais valia em venda futura, algo que está também ligado à questão dos cinco milhões por objetivos – ou seja, mesmo que o avançado fosse vendido antes da concretização das metas desportivas, a formação espanhola terá sempre direito a receber os 50% restantes dessa diferença.

Este é o teu lugar ???? Luis Suárez é Leão ???? pic.twitter.com/Zo5S5YRrtr — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

Foi com esses avanços que o acordo entre Sporting e Almería ficou fechado, com o colombiano a viajar esta sexta-feira para Lisboa. Passou pela Academia de Alcochete, foi fazendo os habituais exames médicos, não esteve presente na apresentação oficial aos sócios no Jamor frente ao Villarreal no Torneio Cinco Violinos e soube entretanto que o antigo número de Gyökeres, o 9, passou para o outro avançado da equipa, Conrad Harder. Ainda assim, é provável que Suárez faça parte dos convocados para a final da Supertaça no Algarve frente ao Benfica na próxima quinta-feira, tendo em conta que fez a pré-época com o Almería.

“A Sporting SAD chegou a acordo com o UD Almería com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Javier Suárez Charris (adiante “Jogador”), pelo montante total fixo de € 22.157.675,47 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), ao qual poderá acrescer um montante total condicional de € 5.263.157,89 (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), mediante a verificação de determinados objetivos relacionados com a performance desportiva do Jogador e da Sporting SAD. Os valores acima referidos incluem os montantes correspondentes a custos de financiamento e ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros”, explicaram os leões.

O nosso camisola 9️⃣7️⃣, Luis Suárez ???????? pic.twitter.com/diokOmXUSF — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

“O UD Almería fica com o direito a receber o montante correspondente a 10 % da mais-valia de uma futura transferência. Os serviços de intermediação relativos à transferência do jogador ascendem a € 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil euros). Foi celebrado entre a Sporting SAD e o Jogador um contrato de trabalho desportivo válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2030, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros)”, acrescentou a comunicação.

Luis Suárez assina até 2030 ✍️ pic.twitter.com/hHa10mBiBg — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

“Atingi o ponto mais alto da minha carreira. Estou com muita vontade de dar uma resposta positiva aos dirigentes que confiaram em mim e aos adeptos que me receberam tão bem. Quero demonstrar que tenho aquilo de que é preciso para estar aqui”, comentou em declarações aos meios do clube, antes de falar também da tatuagem do leão que tem no braço. “Identifico-me com o animal pela sua personalidade e carácter, pela garra com que protege a sua manada. Quando recebi a proposta do Sporting nem hesitei porque parecia tudo conectado. É uma grande equipa não apenas de Portugal, mas também a nível europeu e mundial, e que nos últimos anos tem crescido ainda mais. Isso torna o Sporting atrativo não apenas para os jogadores, mas também para os adeptos de todo o mundo”, acrescentou o avançado colombiano.

“Quero triunfar por cá, fazer as coisas bem e sobretudo conseguir os objetivos do clube, que é o mais importante. Quero ajudar a equipa marcando golos, porque foi para isso que me contrataram, e fazer assistências, ganhar jogos, ganhar títulos. É o que me falta na carreira: ganhar troféus importantes. Acredito que no Sporting podemos conseguir ganhar muita coisa e isso, para mim, seria o que de mais bonito podia acontecer. Defino-me como um avançado forte, ágil, sempre de olhos postos na baliza e no golo, que dá tudo para ajudar os companheiros não apenas no ataque, mas também em trabalho defensivo sempre que necessário”, acrescentou, recordando compatriotas do clube como Fredy Montero ou Teo Gutiérrez.

A primeira mensagem do nosso mais recente Leão aos Sportinguistas ???? pic.twitter.com/2a3pO7ddBK — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

Formando no Leones, onde fez a estreia como sénior, o avançado teve a primeira experiência na Europa ao serviço do Granada B – onde se tornou uma daquelas promessas “escondidas” que explodiam ao longo dos anos… no Football Manager –, assinando em 2017 pelo Watford sem oportunidades para jogar na Premier League entre empréstimos ao Valladolid B, ao Gimnàstic e ao Saragoça. Em 2020 foi contratado ao Granada, onde fez duas épocas a bom nível na La Liga que despertaram o interesse do Marselha, que avançou para a compra do colombiano no verão de 2022. As coisas não correram da melhor forma na Ligue 1, sendo emprestado após seis meses ao Almería, clube que acabaria por comprar o seu passe.

Perguntas rápidas ⁉️ com Luis Suárez ???? pic.twitter.com/XJcOPlj2s6 — Sporting CP (@SportingCP) July 28, 2025

Apesar da descida em 2024, Luis Suárez teve a grande temporada da carreira em 2024/25, com 31 golos em 43 jogos entre a Segunda Liga e a Taça do Rei. Nota curiosa: o sul-americano foi um dos jogadores com mais ações para golo em ligas europeias, entre remates certeiros e assistências, a par de… Gyökeres. Em termos de características, e ao contrário do que acontecia com o sueco, o colombiano é mais avançado de área e não procura tanto a profundidade como acontecia com o número 9, numa escolha que entroncou também num novo modelo de jogo pensado por Rui Borges para atacar a temporada de 2025/26. E foi por isso que, tal como há dois anos, o Sporting manteve sempre o plano A de ataque ao mercado até conseguir assinar.