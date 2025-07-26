Ainda nada estava fechado em definitivo ou assinado, tudo começava a sair como se fosse uma certeza. Até em pormenores: na manhã desta quarta-feira, a Global Dent Balear, onde Viktor Gyökeres esteve nos últimos dias de férias à espera que o impasse entre Sporting e Arsenal se resolvesse, deixava no Instagram um post de agradecimento ao avançado sueco pela escolha falando de uma “nova etapa da carreira” nos ingleses. Umas horas antes, uma imagem onde o escandinavo surgia de costas a fazer o habitual trabalho fotográfico já com a camisola dos gunners mostrava o número 14 que terá escolhido para o próximo passo da carreira. O que faltava? O anúncio do acordo em termos oficiais pelos dois clubes para que a novela terminasse de vez.

Apesar de se ter falado durante o fim de semana de uma possível proposta do Manchester United pelo sueco, num valor que poderia até superar aquilo que o Arsenal estava disposto a dar em termos fixos, nada mudou em relação à terceira proposta apresentadas pelos londrinos e prontamente recusada pelo Sporting. Ou seja, apesar dessa “pressão” de haver um rival na Premier League na corrida, o Arsenal manteve sempre a calma e o próprio jogador foi dando conta de que não haveria outra hipótese que não fosse rumar a Londres. Faltava apenas a tal oferta definitiva que cumprisse tudo o que os leões pretendiam, que foi concertada com o empresário do jogador esta terça-feira e enviada para os escritórios da SAD verde e branca à noite.

O que estava então em causa? 63,5 milhões de euros fixos, nenhum encargo com comissões da transferência por intermediação com o Arsenal a colocar esse valor a pagar ao agente de Gyökeres numa percentagem dos prémios de assinatura e ordenados do jogador, dez milhões de euros variáveis que fossem concretizáveis na totalidade, assegurando um valor líquido de 73,5 milhões de euros (menos os 10% de mais valia do Coventry) e uma operação global acima dos 80 milhões face ao poupado em comissões, o que equivale à maior venda de sempre do Sporting – daquela que foi também a maior compra de sempre. Ainda assim, os valores acabaram por ser “diferentes”, colocando também custos de financimento e mecanismos de solidariedade.

Em termos de tesouraria, esses dez milhões variáveis serão alcançados a quatro anos, com proporções mais altas no início. Como confirmou o Observador, a expetativa passa por receber um total de 4,5 milhões em 2025/26 (2,5 milhões de duas tranches de 20 jogos cumpridos com mais de 45 minutos, um milhão em duas tranches pela participação em séries de 20 golos entre golos e assistências e um milhão pelo apuramento do Arsenal para a Champions), mais 3,5 milhões em 2026/27 (2,5 milhões pelas duas tranches restantes dos 20 jogos cumpridos com mais de 45 minutos e um milhão pelo apuramento do Arsenal para a Champions). Os restantes dois milhões, em 2027/28 e 2028/29, serão pela qualificação para a Champions.

Welcome to Arsenal, Viktor Gyökeres ???? — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

“A Sporting SAD chegou a acordo com o Arsenal para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Einar Gyökeres (“Jogador”). A contrapartida financeira pela transferência do Jogador a pagar pelo Arsenal FC à Sporting SAD corresponde a €76.020.513,00 (setenta e seis milhões vinte mil quinhentos e treze euros), a qual compreende a soma de (i) uma parcela fixa de €65.764.103,00 (sessenta e cinco milhões setecentos e sessenta e quatro mil cento e três euros) e (ii) de uma parcela variável que poderá ascender ao valor máximo de €10.256.410,00 (dez milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez euros), em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo do Jogador e do Arsenal. Os valores acima referidos incluem os custos de financiamento e os montantes correspondentes ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros. A Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação”, anunciaram os leões em comunicado.

This is where you need to be. Viktor Gyökeres is a Gunner ✊ Narrated by Kojey Radical ????️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

Contas feitas, a transferência do sueco já fica à frente de Bruno Fernandes (55 milhões de euros fixos mais dez milhões variáveis cumpridos), não necessitando sequer dos primeiros objetivos variáveis. A primeira tranche de objetivos desportivos cumpridos, que deverá resultar logo à cabeça num total de 4,5 milhões de euros no final da temporada de 2025/26, colocará logo o negócio acima dos 70 milhões.

Com essa situação de vez resolvida, o sucessor está também na calha. Depois de uma primeira oferta concreta que só chegou ao Almería depois de se perceber em termos internos que Gyökeres era uma questão de tempo, com 18 milhões de euros fixos mais quatro milhões em variáveis por Luis Suárez, o Sporting subiu a parada e aproximou-se da contratação do avançado colombiano por uma verba de 20 milhões fixos com mais cinco milhões de variáveis, podendo os espanhóis ficar com uma percentagem de futuras mais valias (10%). Ainda assim, teve mesmo de existir uma terceira oferta para fechar o negócio em definitivo, mantendo os valores mas “facilitando” os objetivos. À semelhança do que aconteceu com o sueco, também o sul-americano já tinha antes acordado um possível contrato com os leões, por forma a que a apresentação seja célere, sendo que, na atual base de negociação, Suárez, que está em Lisboa, pode tornar-se a contratação mais cara dos leões caso o Almería receba mais de quatro milhões de euros variáveis além dos 20 milhões fixos.

Apesar da demora em todo o processo, tudo aponta para que Gyökeres se possa juntar ainda à formação comandada por Mikel Arteta em Singapura – depois da passagem por Londres esta sexta-feira para a realização dos habituais exames médicos e demais “protocolos” –, onde o Arsenal realiza uma digressão de pré-temporada que começou com uma vitória frente ao AC Milan de Rafael Leão, agora comandado por Massimiliano Allegri. E esse primeiro teste, apesar do domínio quase total ao longo do encontro, mostrou mais uma vez como os gunners necessitam de uma outra referência na frente que não Kai Havertz (Gabriel Jesus ainda está em recuperação, sendo que o alemão não jogava desde fevereiro).

Apostando num sistema de 4x3x3 que se transforma em 4x2x3x1, Arteta lançou apenas Nörgaard como cara nova nas opções iniciais, dando palco também a Ethan Nwaneri para mostrar que é mais do que promessa de futuro e pode ter mais minutos do que seria esperado. Zubimendi e Kepa saíram do banco num encontro que terminou com muita juventude em campo mas aquilo que mais ficou, entre o destaque individual para Saka (que marcou o único golo aos 53′), foi a falta de uma unidade mais central no ataque para concluir todas as combinações feitas entre laterais e alas ou médios e alas por dentro, além da referência para explorar saídas rápidas quando a opção passa por baixar mais as linhas de pressão e procurar depois a transição. E com uma curiosidade: em Singapura, os adeptos asiáticos do Arsenal já celebraram… como Gyökeres.