O jovem de 25 anos, condenado no Brasil por roubo com arma de fogo e detido na segunda-feira no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando se preparava para embarcar rumo ao Reino Unido, opôs-se esta terça-feira à extradição.

Fonte da PSP revelou à Lusa que o jovem, presente ao Tribunal da Relação do Porto, recusou a extradição, tendo posteriormente sido encaminhado para a cadeia anexa à Policia Judiciária onde deverá cumprir os 115 dias previstos na lei até ser extraditado para o Brasil.

A fonte explicou que, caso tivesse aceitado ser extraditado, isso iria acontecer no prazo de 10 dias.

Em comunicado, a Polícia informa que o detido, de nacionalidade brasileira, foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão pelo crime efetuado no Brasil.

A detenção, feita pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, ocorreu pelas 12:00, no Posto de Fronteira Aérea.

O jovem foi detido depois de ter sido intercetado após alerta do sistema informático, cuja indicação tinha sido inserida pela Interpol, prossegue a nota de imprensa