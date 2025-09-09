1983 foi o ano em que os portugueses, que estavam habituados a ver o terrorismo ao longe, no estrangeiro e através da televisão, acompanharam ao vivo e literalmente à porta de casa tiroteios, operações de resgate, explosões e perseguições policiais.

O mais recente Podcast Plus do Observador chama-se “1983: Portugal à queima-roupa” e revela a história desse ano, em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente — tudo no espaço de apenas três meses.

É uma série para ouvir em seis episódios que tem narração da atriz Victoria Guerra e banda sonora original composta pelos Linda Martini. As entrevistas e o guião são do jornalista Vasco Maldonado Correia e a sonoplastia é de Pedro Oliveira.

Pode ouvir todos os episódios aqui:

“Um corpo no lobby do hotel”

O terrorista do quarto 507

“Ataque à embaixada”

“O primeiro andar explodiu”

“A primeira missão da superpolícia”

“Era tudo mentira”