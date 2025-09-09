Um homem que recebeu um transplante experimental de rim de porco está a recuperar bem da operação que aconteceu em junho, anunciaram na segunda-feira os médicos do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos (EUA).

“O homem de 54 anos de New Hampshire está a recuperar bem após a sua operação a 14 de junho”, indicaram os médicos.

O treinador desportivo de New Hampshire nos EUA, que beneficiou do transplante, Bill Stewart, disse à Associated Press (AP) que “queria muito contribuir para a ciência”.

“Na pior das hipóteses, podem sempre retirá-lo (o rim)”, acrescentou o treinador.

A hipertensão arterial causou a falência dos rins de Stewart, que destacou que a procura por um órgão compatível pode levar sete anos.

O especialista em rins Leonardo Vidal Riella, médico nefrologista e professor brasileiro, disse que é muito cedo para prever quanto tempo podem durar os rins de porco.

O especialista indicou ainda que o transplante suíno dá às pessoas algum tempo sem terem de fazer diálise (tratamento que remove o excesso resíduos tóxicos dos rins) até receberem um órgão humano compatível. “Um ano, espero que mais do que isso, já é uma grande vantagem”, disse Riella.

Mais de 100.000 pessoas estão em lista de espera para receber um transplante nos EUA. Da lista, a maioria precisa de um rim e milhares morrem à espera.

O novo estudo eGenesis irá fornecer transplantes de rim de porco geneticamente modificado a 30 pessoas com 50 anos ou mais que estejam em diálise e na lista de transplantes.

Os cientistas estão a alterar geneticamente os porcos para que os seus órgãos sejam mais semelhantes aos humanos, segundo a AP.

O objetivo é reduzir a probabilidade dos órgãos suínos serem imediatamente atacados e destruídos pelo sistema imunitário humano, segundo a mesma fonte.

Já foram realizados transplantes com órgãos de porcos em anos anteriores, sendo que, em abril de 2025, Towana Looney, de 50 anos, do Alabama, nos EUA fez um transplante de rim de porco que durou quatro meses, antes da rejeição do órgão levar à sua remoção.

Richard Slayman, de 62 anos, foi a primeira pessoa a beneficiar de um rim suíno geneticamente modificado em março de 2024, no Hospital de Massachusetts, nos EUA, mas morreu dois meses depois.

Em janeiro de 2022, uma equipa da Universidade de Maryland, também nos EUA, executou o primeiro transplante de coração de porco em Maurice Miller, de 57 anos, que morreu em 9 de março de 2022.