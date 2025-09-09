O movimento associativo estudantil do ensino superior propõe a criação de programas específicos de acolhimento e integração de estudantes, investigadores e professores palestinianos, condenando o caso do jovem sem visto para estudar em Portugal.

A proposta, divulgada esta terça-feira numa nota de imprensa, foi aprovada no Encontro Nacional de Direções Associativas que decorreu no sábado e no domingo em Lisboa.

A ordem de trabalhos do encontro começou com um voto de protesto contra a situação que envolve o palestiniano Tarek Al-Farra, 23 anos, inscrito num mestrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas que não consegue obter visto para estudar em Portugal devido à guerra em Gaza.

No encontro, as direções estudantis defenderam a revisão urgente do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, propondo “a remodelação do modelo de eleição” do reitor e o estatuto do estudante universitário.

O movimento associativo reclamou o “aumento da participação estudantil em programas de mobilidade” internacional e “incentivos à mobilidade” de professores para “solucionar a problemática da endogamia académica”, tais como “a majoração mínima de 10% na avaliação curricular de docentes que tenham incorrido em programas de mobilidade”.

A lista de propostas aprovadas inclui o pagamento de um subsídio de refeição por cada dia de estágio curricular ou extracurricular, cuja carga horária seja de pelo menos cinco horas diárias, e a criação de apoios para o ensino artístico destinados à formação de alunos e à remodelação de espaços.