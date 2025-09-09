A GNR de Faro apreendeu 20 veículos, incluindo oito motas, e instaurou mais de meia centena de autos de contraordenação ao Código da Estrada, numa operação de fiscalização relacionada com manobras perigosas e acrobacias rodoviárias, foi divulgado esta terça-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro, através do Destacamento de Trânsito de Faro, indica que no fim de semana desenvolveu uma operação de fiscalização direcionada ao combate a manobras perigosas e acrobacias rodoviárias realizadas em espaços públicos, na região do Algarve.

Desta operação resultou a apreensão de 20 veículos, dos quais oito motociclos, bem como o 55 autos de contraordenação ao Código da Estrada e legislação complementar.

Também foram instaurados três autos de contraordenação por falta de inspeção periódica obrigatória e outros tantos de contraordenação por irregularidades nos pneumáticos, bem como dois autos de contraordenação por ausência de habilitação legal suficiente para a condução.

Em causa estavam concentrações de condutores de automóveis e motociclos realizadas em locais públicos, com o objetivo de executar manobras e acrobacias.

Estas concentrações podem, descreve a GNR, “colocar em risco a integridade física dos próprios participantes, dos demais utentes da via e de terceiros que se deslocam a esses locais para assistir”.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Faro.

A GNR acrescenta que se manterá atenta a este fenómeno e continuará a desenvolver ações de prevenção e fiscalização nos locais da região associados a este tipo de prática para “garantir a segurança de todos os cidadãos e a salvaguarda da ordem pública”.