A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR deteve em Estarreja, no distrito de Aveiro, oito homens por permanência ilegal em território nacional, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, com idades entre os 21 e 39 anos, foram detidos na quarta-feira durante uma fiscalização a uma empresa, com o objetivo de controlar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional.

“Na sequência das diligências policiais, foi possível identificar e deter oito cidadãos que não cumpriram as respetivas notificações de abandono voluntário do país, no prazo estabelecido, conforme verificado através de consulta aos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE)”, refere a mesma nota.

A Guarda indica ainda que foram elaboradas cinco novas notificações de abandono voluntário, tendo os cidadãos em causa sido notificados para deixar o país no prazo de 20 dias.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Estarreja.