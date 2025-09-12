Ground Burger

Av. da Índia 178, 1400-038 Lisboa. Aberto todos os dias das 12h00 às 22h00.

A vista é para a Torre de Belém mas nada impede que Marcelo Rebelo de Sousa faça o caminho desde o Palácio de Belém até lá. Recorde-se que, esta quinta-feira, o presidente do Chega acusou o chefe de Estado de se deslocar a Berlim para ir a um “festival de hambúrgueres”, referindo-se à iniciativa Bürgerfest, que na verdade é uma Festa dos Cidadãos. Poupamos-lhe a distância e sugerimos o Ground Burger Airstream, uma carrinha estacionada na Avenida da Índia com a mesma fórmula à base de 100% de carne Black Angus que já estamos habituados a encontrar também em São Sebastião, em Santa Apolónia ou no mercado Time Out. Pelo menu, há o clássico cheeseburger (14,95 euros), com queijo cheddar e picles de pepino, o baconcheese (16,95 euros), com bacon crocante fumado, o philly burger (15,95 euros), com chili com carne e picles de jalapeño, e o ground turkey (14,95 euros), que, como o nome indica, apresenta-se com um hambúrguer de perú. E porque Marcelo não vai comer um hambúrguer incompleto, há ainda as clássicas batatas fritas (4,95 euros) e as dirty fries (9,95 euros), servidas com chili com carne.

Dallas Burger Joint – São Bento

R. do Poço dos Negros 167, 1200-337 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 00h00.

Se o Presidente do Chega não se importar de comer ao balcão, há uma hamburgueria suficientemente perto da sede do partido, em São Bento, que vale o caminho até lá. Escusa de se juntar a Marcelo em Berlim. André Ventura pode desfrutar do seu próprio hambúrguer — e este é à americana. Inspirado nos diners, o Dallas Burger Joint conta já com cinco espaços na capital: São Bento, Cais do Sodré, Anjos, Beato e Carcavelos. Por lá, o hambúrguer clássico e de pão reluzente é servido em prato metálico (ou enfiado num saco de papel), acompanhado pela batata bem frita e por um milkshake. O menu vai assim desde o clássico (9 euros), com cheddar, alface, cebola crua e pickles, ao truffle mushroom (10,90 euros), com o sabor dos cogumelos a unir-se à maionese de trufa. Todos podem substituir a carne por uma opção sem proteína animal. Para acompanhar? Molhos variados, batatas fritas (simples, a 2,90 euros, ou com queijo e bacon, a 4,50 euros), salada vegan coleslaw (4 euros) ou cervejas artesanais (3 euros a 3,90 euros).

Street Smash Burgers

Rua Marquesa de Alorna 19C, 1700-037 Lisboa. Todos os dias das 11h45 às 23h15.

A partir daqui criamos o nosso próprio festival de hambúrgueres, com a febre que se tem vivido em Lisboa. Os Street são exemplo disso. Depois de terem começado com os hambúrgueres esmagados em Carcavelos, contam já com mais cinco espaços: Cais do Sodré, Campo de Ourique, Saldanha, Alvalade e, mais recentemente, Cascais. O menu é sempre o mesmo, com as mesmas três opções de smash burguers: com 180 gramas de carne de vaca, o Street Burguer (9,90€) conta com queijo americano, cebola, pickles, ketchup e mostarda, quase gémeo do Bacon Smash Burguer que, no lugar daqueles últimos quatro ingredientes, recebe três tiras de bacon estaladiço acompanhadas por um molho secreto. Já a última opção é o Veggie Burguer (12,90€) com smash beyond beef, alface, tomate, pickles, cebola, queijo cheddar e, de novo, o molho secreto da casa. Para acompanhar, não faltam as batatas fritas normais ou doces (3€) e batatas com molho de trufa e queijo parmesão ralado (6,50€).

Taste Invaders

R. das Portas de Santo Antão 92, 1150-312 Lisboa. Todos os dias das 11h30 às 00h00.

Estes ovnis já aterraram em Lisboa há três anos, com o primeiro espaço a abrir em Alvalade, mas este verão fizeram uma viagem até à Baixa. A Taste Invaders veio trazer os seus hambúrgueres de inspiração coreana, que misturam os sabores mediterrâneos e asiáticos, para o Coliseu. Mas, por lá, há uma diversão extra: inspirado no famoso jogo japonês, “Space Invaders” (1978), o novo espaço oferece uma sala de jogos, com mesas de bilhar e setas. Já os hambúrgueres, são aqueles aos quais já habituaram os clientes. Com os sabores selados dentro do pão, há cheese and onion (10 euros), egg invader (10 euros), barbacue (11 euros) ou korean ossobuco (11 euros).

Wishbone

Rua da Boavista 14, 1200-067 Lisboa. De terça-feira a sábado das 12h00 às 00h00.

Uma pedaço de frango frito entre dois pães brioche recheados com couve e pickles. É a proposta do Wishbone. A mais recente hamburgueria da Rua da Boavista — abriu portas em julho — convida a sentar à mesa, ou nos bancos altos, ou a levar para fora estes hambúrgueres de frango karaage, uma técnica japonesa que consiste em fritar os pedaços da carne, deixando-os crocantes por fora e suculentos por dentro. O menu é curto e direto, com apenas duas opções de hambúrguer: a sandes de frango frito karaage (10,50 euros), com maionese kewpie caseira, ketchup, salada de couve, pickles caseiros e pão brioche sourdough, e a sandes de cogumelos fritos karaage (10,50 euros), com cogumelos ostra fritos, maionese vegan kewpie, ketchup, salada de couve, pickles caseiros e pão brioche sourdough vegan.

Pow Chicks

Av. Elias Garcia 35, 1000-148 Lisboa. Todos os dias das 12h00 às 23h30.

Na esquina com o Street do Saldanha, o Pow Chicks traz também um crocante pedaço de frango frito entre duas fatias de pão brioche. Começaram apenas em serviço takeaway, em novembro de 2023, e, menos de dois anos, já contam com um concorrido espaço na capital. Foi em julho que chegaram à Avenida Elias Garcia para servirem um ambiente divertido onde os dinners são invocados. No menu há seis opções de hambúrgueres, todos de frango frito crocante, à exceção da vegetariana, e todas pelo valor de 8,90 euros. Já o combo tem o valor de 12,90 euros e acrescenta a um hot honey chicks, a um chili chicks ou a um cheese chicks, por exemplo, umas crinkle fries e uma bebida, que não inclui, no entanto, as três opções de milkshake (4,90 euros): chocolate, morango e amendoim. No final, há toalhita higiénica para refrescar as mãos — porque aqui lambuzar é obrigatório.