O líder do partido neonazi grego Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, na prisão há cinco anos, vai ser colocado em liberdade condicional após uma decisão judicial nesse sentido, anunciou, esta a agência de notícias grega ANA.

A justiça grega aceitou o pedido de libertação do homem de 67 anos por motivos de saúde, ordenando que seja colocado em prisão domiciliária e se apresente regularmente na esquadra, segundo a ANA.

Nikos Michaloliakos foi encarcerado em 2020 depois de condenado a 13 anos e meio de prisão efetiva, no final de julgamento maratona em que vários membros e ex-deputados do partido neonazi — também classificado na Grécia como organização criminosa – foram considerados culpados de diversos crimes.

É a segunda vez que Michaloliakos é libertado invocando razões de saúde. Em maio de 2024, foi colocado em liberdade condicional antes de ser novamente encarcerado, um mês depois, após o deferimento do recurso apresentado pelo procurador-adjunto do tribunal penal de Lamia, no centro do país.

Fundado por Nikos Michaloliakos, o partido Aurora Dourada, uma organização política xenófoba e antissemita, foi um partido marginal durante décadas, antes de entrar para o parlamento em 2012, no auge da crise financeira grega.

Durante décadas, o partido atacou migrantes e opositores de esquerda. Entre os crimes que lhe são imputados está o assassínio de um ‘rapper’ antifascista, em setembro de 2013, que causou comoção na Grécia e levou a processos criminais contra o seu líder e membros.

O Aurora Dourada foi também considerado responsável pelo assassínio de um migrante paquistanês em janeiro de 2013, bem como pelos espancamentos de pescadores egípcios e sindicalistas comunistas.

A formação neonazi praticamente desapareceu da cena política após a condenação do seu líder e de vários dos seus membros, cujo julgamento de recurso, iniciado em 2022, ainda está em curso.