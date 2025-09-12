A mortalidade em agosto aumentou 5,8% face ao mesmo mês do ano passado, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em agosto de 2025, registaram-se 9.775 óbitos, menos 114 (-1,2%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2024, registou-se um acréscimo de 536 óbitos (+5,8%)”, especificou o INE.

Ocorreram 20 mortes de crianças com menos de um ano, contra 21 no mesmo mês de 2024.´

No início de agosto, a Direção-Geral da Saúde avançou que Portugal continental registou 264 mortes em excesso no período de alerta de calor, iniciado a 25 de julho, mais 21,2% face ao previsto, sobretudo nos maiores de 75 anos e na região Norte.

Em julho de 2025, registaram-se 7.693 nados-vivos, mais 507 (+7,1%) do que em junho de 2025 e mais 519 (+7,2%) do que no mês homólogo de 2024.

O saldo natural foi assim de -2.169, o que significa um desagravamento em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.385.

O INE assinalou ainda que em julho passado se celebraram 4.264 casamentos, mais 344 (+8,8%) do que em junho e mais quatro (+0,1%) do que em julho de 2024.