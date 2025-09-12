Lachlan Keith Murdoch, de 54 anos, foi o escolhido para liderar o império de media criado pelo pai, Rupert Murdoch. É o filho mais velho do empresário que é dono de meios de comunicação como o Wall Street Journal, Fox News, New York Post ou ainda o Sun e Times no Reino Unido.

O anúncio de Lachlan Murdoch surge após a família ter chegado a um acordo sobre o controlo do império de media, pondo fim à rivalidade com os irmãos pela liderança da holding familiar — principalmente com o irmão mais novo, James, de 52 anos. Na imprensa internacional, já há quem lhe chame como o desfecho de Succession da vida real. já que a série da HBO terá sido inspirada na rivalidade dos irmãos Murdoch.

No âmbito do acordo, os restantes filhos de Murdoch — James, Elisabeth e Prudence — deverão receber até 1,1 mil milhões de dólares, disse uma fonte citada pela Reuters.

Lachlan Murdoch, que estudou filosofia, fica agora à frente de um negócio que tem ramificações nos EUA, Reino Unido e também na Austrália, através da Fox Corp. e da News Corp. Já era visto como um provável sucessor do pai desde 2023, quando Rupert abandonou o lugar de chairman.

Segundo fontes revelaram à NPR, a rádio pública norte-americana, Lachlan terá sido escolhido por ter maior probabilidade de manter “a identidade conservadora” do portefólio do pai.

Lachlan Murdoch nasceu a 8 de setembro de 1971 — curiosamente, a notícia de ter sido escolhido para suceder ao pai surge na semana do aniversário. Nasceu em Londres, no Reino Unido. Quando a família Murdoch se mudou para os Estados Unidos e o pai comprou jornais e revistas no país, passou a frequentar algumas das mais prestigiadas escolas privadas do país. Estudou na Trinity School em Manhattan, em Nova Iorque, mas também na Academia Phillips, em Massachusetts, e na Aspen Country Day School, no Colorado. Na universidade, frequentou Princeton, uma instituição da Ivy League.

O filho mais velho de Rupert Murdoch trabalha no grupo de media desde 1994, e foi passando por vários cargos até chegar ao lugar de vice-diretor de operações, segundo um perfil feito pelo Wall Street Journal em 2023.

Na juventude, era fã de escalada e de tatuagens, escreve a NPR. Em 1999, Lachlan Murdoch casou com a modelo Sarah O’Hare, que cresceu na Austrália e trabalhou em televisão como apresentadora e produtora. O casal tem três filhos.

A Austrália tem um papel de relevo na vida da família Murdoch. O magnata Rupert Murdoch nasceu em Melbourne, na Austrália, e foi para lá que o filho mais velho se mudou em 2005. Segundo a NPR, a saída de Lachlan para o país natal do pai terá sido uma espécie de “exílio voluntário” devido à tensão no negócio da família. Durante esse tempo, o irmão mais novo, James, foi escalando no negócio familiar.

Lachlan Murdoch regressou aos EUA em 2015, mas ainda passa uma boa parte do ano na Austrália, tendo já dito que se sente mais australiano do que norte-americano. Até 2021, a mulher e os três filhos de Lachlan descreviam Sydney como a cidade base da família.

É descrito pelo Wall Street Journal como um executivo “amigável e sociável” e mais descontraído do que o pai em relação à gestão.