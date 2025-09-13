A piada, que continua a circular nas redes sociais, faz-se por si própria: o Gmail nasceu em 2004, o Facebook apareceu em 2005, o Twitter (hoje X) foi criado em 2006, os adeptos do Arsenal não tiveram a oportunidade de fazer uma publicação que dissesse “Somos campeões da Premier League”. Ninguém perdoa o longo jejum sem títulos dos gunners, os gunners começam também a não perdoar-se pelo longo jejum sem títulos e, na sequência de mais uma temporada de forte investimento no reforço do plantel, a forma como o Liverpool foi capaz de superar o melhor momento do adversário para ganhar depois o primeiro clássico da época com um golo fantástico de Szoboszlai de livre direto (que conquistou o prémio de golo do mês) voltou a colocar em causa a real capacidade do conjunto de Mikel Arteta poder de vez assumir-se como número 1 em Inglaterra. Era contra isso que os londrinos começavam esta nova fase de 2025/26, num calendário sem tréguas.

No seguimento de um arranque em que defrontou Manchester United (fora), Leeds (casa) e Liverpool (fora), o Arsenal regressava após a paragem das seleções com mais um microciclo complicado que começava com a receção a um Nottingham Forest já sem Nuno Espírito Santo no banco e com Ange Postecoglou em estreia, teria depois uma deslocação a Bilbau para defrontar o Athletic no início da Liga dos Campeões e tinha de seguida mais dois duelos complicados na Premier League diante de Manchester City e Newcastle. Com a parte defensiva mais do que consolidada, era nas respostas ofensivas que se centravam as principais atenções. De forma inevitável, Viktor Gyökeres, antigo avançado do Sporting, estava no epicentro da questão.

Apesar do bis frente ao Leeds na estreia em jogos oficiais no Emirates, o sueco continua ainda à procura do seu melhor momento, algo que se viu também na seleção e numa jornada penalizadora para os escandinavos com o empate na Eslovénia e uma derrota em branco no Kosovo. Ainda assim, da parte do clube, continuam a sobrar elogios à contratação do número 14. “É um monstro! Vive para os golos e é sempre uma ameaça. É daqueles que queres evitar em campo, porque sabes que fisicamente não o consegues parar. Vai ajudar-nos muito. Acredito que não vai precisar de muita adaptação, ele sabe como as coisas funcionam em Inglaterra e sabe o que esperar das defesas”, salientou esta semana o internacional inglês Ben White.

Arsenal players on ???? during the international break: ???????? Merino ⚽️⚽️⚽️⚽️

???????? Odegaard ⚽️????️????️

???????????????????????????? Rice ⚽️????️????️

???????????????????????????? Madueke ⚽️????️

???????? Gyokeres ????️

???????? Zubimendi ????️

???????????????????????????? Nwaneri ⚽️ pic.twitter.com/QDLgfQPhcb — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 10, 2025

Mais uma vez, o sueco apareceu. Não teve o início de tarde que o conhecido apresentador Piers Morgan pensava que teria, quando escreveu que iria fazer um hat-trick, mas voltou aos golos, subiu mesmo ao topo dos melhores marcadores da Premier League com três golos em quatro jogos, ainda teve uma bola na trave e um desvio de cabeça que passou perto do alvo. Tudo em 20 minutos da segunda parte, antes de ser rendido por Declan Rice, tudo num encontro que teve Zubimendi como principal protagonista, marcando dois golos na sequência de bolas paradas e mostrando que é muito mais do que aquele médio que organiza a equipa.

???? ???????????????????????????????? ⚪️ ???? Mosquera partners Gabriel

???? Odegaard returns

???? Eze makes home bow Let's return to winning ways, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) September 13, 2025

En route to the Emirates for the first time this season. I’m smelling a Gyokeres hattrick. pic.twitter.com/upJVCZ6UyI — Piers Morgan (@piersmorgan) September 13, 2025

Com Morato a titular como lateral esquerdo mas a fechar muitas vezes por dentro, o Nottingham Forest foi tentando mostrar uma faceta agressiva com zonas de pressão mais altas no meio-campo contrário mas cedo ficou remetido a uma toada onde os alas eram sobretudo “ajudantes” dos defesas nas laterais e Chris Wood pouca ou nenhuma bola conseguia tendo em conta o domínio territorial e em posse do Arsenal, que perdeu Ödegaard cedo no jogo por lesão. Contudo, e mesmo nesse contexto, os visitantes foram conseguindo evitar grandes oportunidades de perigo – a exceção foi uma defesa de Matz Sels a remate de Mikel Merino após livres – a uma equipa que colocava em estreia no onze Madueke, Eze e Gyökeres em simultâneo. Só não travavam era a enxurrada de cantos e foi a partir daí que nasceu o primeiro golo do encontro, com Zubimendi a aproveitar uma segunda bola para encher o pé de fora da área sem deixar cair e marcar (32′).

Com colegas de equipa assim, quem precisa de rivais, não é Ødegaard? ????#DAZNPremier pic.twitter.com/lNuJcarjtM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 13, 2025

O intervalo chegou com essa vantagem mínima do Arsenal no resultado e com mais 45 minutos discretos de Gyökeres, que fez algumas combinações com Eze sobretudo descaído na esquerda mas sem efeitos práticos. No segundo tempo, aí, a ligação demorou menos de um minuto a funcionar com o internacional inglês que chegou do Crystal Palace a assistir o sueco para o toque de primeira na pequena área para o 2-0 (46′). O Nottingham Forest sofria um golpe duro logo a abrir, sendo que a reação acabou por bater na trave com um desvio com o peito de Chris Wood após assistência de Ndoye que quase deu golo (51′). Era o Arsenal que não só estava por cima como procurava o terceiro que acabasse de vez com o encontro, algo que só não apareceu porque uma “bomba” de Gyökeres após passe de Madueke bateu com estrondo na trave (59′). O sueco teria ainda um desvio de cabeça depois de um canto que saiu por cima mas perto do alvo (66′) mas sairia pouco depois, assistindo do banco ao 3-0 final marcado de novo por Zubimendi na sequência de bola parada (79′).