Um homem foi detido nos Açores por suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos, tendo ficado obrigado a permanecer em casa e proibido de contactar com a menor e a mãe, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito, de 54 anos, está “fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos contra uma menor de 7 anos, ao longo dos últimos dois anos“.

A investigação desenvolvida pela PJ numa ilha do grupo Central do arquipélago dos Açores, que a Polícia Judiciária não especifica qual, começou “no início do mês de setembro”, na sequência de uma denúncia apresentada por uma pessoa que “teve conhecimento de comportamentos desadequadas do suspeito sobre a menor”.

As diligências permitiram apurar que “a mãe da criança exercia funções de cuidadora, em regime de coabitação, de uma pessoa acamada, familiar direto do suspeito, circunstância que possibilitou a prática dos abusos sexuais ao longo dos últimos anos”, explica a PJ num comunicado de imprensa.

O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas “as medidas de coação de obrigação de permanência na habitação e de proibição de contactos com a menor e a sua mãe”, acrescenta.