Uma década com três países, muitos despedimentos e dois troféus europeus: que Mourinho é que está de volta ao Benfica?

Chelsea, 2013 a 2015. O último Campeonato e um arrependimento

Tinha passado menos de um mês desde que a saída do Real Madrid foi confirmada. Os merengues perderam a La Liga para o Barcelona, caíram nas meias-finais da Liga dos Campeões e deixaram fugir a Taça do Rei na final contra o Atl. Madrid, com José Mourinho a garantir que a temporada 2012/13 tinha sido a pior da sua carreira. A relação frágil com a comunicação social espanhola, alimentada por putativas polémicas com Iker Casillas, Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo, abriu a porta ao regresso a um sítio mais confortável: o Chelsea.

Menos de uma década depois de ter chegado a Stamford Bridge pela primeira vez, motivado pela conquista da Liga dos Campeões com o FC Porto e antes de fazer história ao levar os blues à primeira conquista da Premier League em 50 anos, José Mourinho estava de volta a Londres. Chegou para substituir Rafael Benítez, que saiu para o Nápoles depois de ganhar a Liga Europa na final de Amesterdão contra o Benfica, e não escondeu que a decisão tinha tido uma componente emocional muito forte.

“Tive duas grandes paixões na minha carreira, o Inter Milão e o Chelsea. O Chelsea é mais do que importante para mim. Foi muito, muito difícil jogar contra o Chelsea e só aconteceu duas vezes, o que nem foi assim tão mau. Prometo exatamente as mesmas coisas que prometi em 2004, mas com uma diferença para acrescentar: sou um de vocês”, disse o treinador português à chegada.

Como não podia deixar de ser, o regresso de José Mourinho significou o sacrifício de um dos jogadores mais importantes da equipa. Juan Mata, que tinha sido eleito o Jogador do Ano do Chelsea nas duas temporadas anteriores, caiu do onze inicial e perdeu a titularidade para Oscar. O treinador português justificou-se, disse que o espanhol tinha de se adaptar a uma posição mais perto dos corredores e trabalhar mais defensivamente, mas Mata acabou por sair logo em janeiro para reforçar o Manchester United.