Um jovem de 16 anos, indiciado pela prática de dois crimes de roubo, um dos quais na forma tentada, ocorridos a 10 e 11 de setembro, em Mem Martins, concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva, informou esta quinta-feira o Ministério Público.

De acordo com uma nota publicada na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste na Internet, o jovem no primeiro interrogatório judicial, realizado na sexta-feira, viu-lhe ser aplicada a prisão preventiva.

No entanto, segundo a nota, a juiz de instrução criminal pediu à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) “a realização do relatório sobre a verificação dos pressupostos para a eventual substituição da medida de prisão preventiva por obrigação de permanência na habitação com recurso a vigilância eletrónica”, tendo em consideração a idade do arguido.

De acordo com a mesma nota, o jovem, “em comunhão de esforços e intentos com um outro menor (este com 15 anos de idade), abordou os ofendidos e, com recurso a violência física e verbal, constrangeu-os à entrega dos bens que traziam consigo, designadamente telemóveis”.

No dia seguinte, a tentativa de roubo não foi bem-sucedida devido à intervenção de dois elementos da Brigada de Investigação Criminal da PSP.

O inquérito corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal do Núcleo de Sintra.