Um homem, de 49 anos, foi detido pela presumível autoria de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos em julho e em agosto, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, indicou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Tendo sido participada a recorrente deflagração de incêndios que se iniciavam em período noturno, em zona próxima a habitações, entre as freguesias de Abação e de Pinheiro, resultou a identificação de um homem, de 49 anos, também ali residente, presumível autor dos factos”, explica a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, durante a investigação, “foi possível recolher fortes indícios de que o suspeito, durante a madrugada, procedia à ignição do espaço florestal nas imediações da sua própria habitação e de uma casa devoluta”.

“O local onde os incêndios ocorreram situa-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando risco acentuado, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região, onde pontuam aglomerados habitacionais, criando alerta e grande preocupação entre a vizinhança”, acrescenta a PJ.

O detido, “com possível adição a bebidas alcoólicas“, foi esta quinta-feira presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.