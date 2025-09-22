O espetáculo Ninguém, um monólogo com texto e direção de Zeferino Mota, interpretado pelo ator António Capelo, que estava previsto subir ao palco do Auditório do Cine Teatro João Verde, em Monção, no próximo dia 4 de outubro, foi cancelado. A informação foi confirmada ao Observador por fonte do Teatro do Bolhão. A informação surge numa altura em que Capelo, de 69 anos, está a ser acusado por antigos alunos de situações de alegado assédio e abuso sexual ao longo de décadas.

No Facebook do Cine Teatro João Verde foi publicada uma nota sobre o cancelamento do espetáculo na última semana, citando “motivos alheios” àquela sala de espetáculos. Na agenda cultural do município, a página do evento também foi apagada.

Contactado pelo Observador, António Capelo não quis responder quando questionado sobre os motivos do cancelamento da peça. O Observador tentou contactar Pedro Aparício, diretor do Teatro do Bolhão, que se demitiu da direção da ACE este mês, e que é produtor deste espetáculo em particular, sem sucesso.

Produzido pelo Teatro do Bolhão, Ninguém é um monólogo sobre a arte de representar, articulando “a trajetória artística de António Capelo com vozes autobiográficas de atores dos últimos dois séculos, refletindo sobre inquietações, estereótipos e a essência da profissão”, pode ler-se na nota que anunciava a peça em agosto. O espetáculo estreou-se no Palácio do Bolhão em novembro de 2021.