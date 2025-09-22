Sarah Ferguson foi afastada do cargo de patrona da Julia’s House, uma instituição de solidariedade social focada no cuidado de crianças com doenças terminais em Dorset e Wiltshire, depois de se ter tornado público no fim de semana um email que a mulher do príncipe André terá enviado a Jeffrey Epstein em 2011. “Na sequência da informação partilhada este fim de semana sobre as correspondências entre a duquesa de Iorque e Jeffrey Epstein, a Julia’s House tomou a decisão de que seria inapropriado que ela continuasse como patrona. Avisámos a duquesa de Iorque da decisão e agradecemos o seu apoio passado”, informou um porta-voz da instituição, citado pela BBC. Sarah Ferguson, por sua vez, não comentou o caso.

O email enviado pela duquesa de Iorque a Jeffrey Epstein foi divulgado este fim de semana pelo Mail on Sunday. Na mensagem, enviada a 26 de abril de 2011, Sarah Ferguson desculpa-se pela entrevista que deu algumas semanas antes ao London Evening Standard, na qual justificava as suas relações com o condenado sexual, dizia que ter recebido um empréstimo de 15 mil libras foi um erro de julgamento e alegava que “nunca mais” estaria envolvida com Epstein por ser contra a pedofilia.

A duquesa de Iorque diz que foi instruída a dar a entrevista para proteger a sua “carreira de autora de livros infantis e filantropa”, considerando que Epstein enfrentava acusações de tráfico sexual de menores. “Estava devastada porque vi todo o meu trabalho com crianças desaparecer“, confessa, no email, a mulher do príncipe André. “Como sabe, eu não disse a palavra com P sobre si, mas entendo que tenha sido publicado como se tivesse dito”, argumenta ainda, desculpando-se por não ter respondido aos emails e chamadas depois que “os tabloides foram tão terríveis”. “Sei que está terrivelmente dececionado comigo. Sempre foi um amigo leal, generoso e supremo para mim e a minha família”, escreve ainda a duquesa de Iorque.

Ao jornal, um porta-voz da duquesa afirmou que o email foi enviado depois que Epstein ameaçou processá-la por difamação. “A duquesa falou sobre o seu arrependimento pela sua associação com Epstein há muitos anos e, como sempre, os seus primeiros pensamentos estão com as vítimas”, diz. “Como muitas pessoas, deixou-se levar pelas suas mentiras. Assim que tomou conhecimento da extensão das acusações, ela não apenas cortou o contacto, como o condenou publicamente, a ponto de Epstein então ameaçá-la com um processo por difamação por associá-lo à pedofilia.”

Numa biografia recente sobre os duques de Iorque, o autor Andrew Lownie escreve que a relação do príncipe André com Jeffrey Epstein começou pela amizade da duquesa com o criminoso sexual. “Uma das razões pelas quais se envolveu com Epstein foi para pagar as dívidas dela”, disse, em entrevista ao Observador, afirmando que recebeu mais material sobre o caso Epstein durante o período de divulgação do livro. “As pessoas estão a dar-me mais e mais informação nas últimas duas semanas. O que se fez foi encorajar as pessoas a falar, ou saber onde vir ter para falar. Estou a reunir muito material para uma reedição, baseada nas novas revelações, e tenho que dizer que nenhuma é muito elogiosa.”

De acordo com o Daily Mail, o Rei Carlos III estará a considerar novas sanções ao casal, banindo ambos de compromissos familiares privados, como reuniões em Sandringham ou Balmoral, na tentativa de evitar novos escândalos relacionados ao caso Epstein. De recordar que André e Sarah estiveram no funeral da duquesa de Kent na última semana, num dos poucos eventos da realeza do qual participaram nos últimos tempos. O duque de Iorque afastou-se das funções oficiais como membro da realeza em 2019, diante da polémica relação com Jeffrey Epstein.