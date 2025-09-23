O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde analisou perspetivas de cooperação com Marrocos na logística do arquipélago, durante uma reunião com o responsável governamental marroquino, em Rabat, anunciou esta terça-feira.

As delegações analisaram “novas perspetivas de cooperação, nomeadamente no setor da logística, reconhecido como essencial para dinamizar os fluxos comerciais e atrair investimento para Cabo Verde”, explicou Sá Nogueira, em comunicado, depois do encontro realizado, na segunda-feira, com o ministro dos Transportes e da Logística de Marrocos, Abdessamad Kayouh.

“No final da reunião, Cabo Verde e Marrocos manifestaram a intenção de intensificar o intercâmbio de experiências e boas práticas, reforçando ainda a cooperação na área da formação de pilotos e controladores aéreos cabo-verdianos, que poderão beneficiar de programas especializados em Marrocos”, acrescentou.

Os dois países têm “excelentes relações de amizade e cooperação”, indica o Governo cabo-verdiano, que saudou “a dinâmica positiva registada nas ligações aéreas entre os dois países, com a Royal Air Maroc (RAM) a operar voos diretos entre Casablanca e Praia (cinco vezes por semana) e, mais recentemente, entre Casablanca e Sal (duas vezes por semana)”.

Marrocos anunciou, em julho, um investimento de cerca de 3,5 mil milhões de euros para modernização e expansão da infraestrutura aeroportuária do país, com o objetivo de o impulsionar como “centro de aviação internacional e motor de desenvolvimento regional” e a antecipar a coorganização do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, em 2030, com Portugal e Espanha.