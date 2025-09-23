Milhares de pessoas continuam desalojadas e sem conseguir regressar às suas casas, na província de Punjab, no Paquistão, devido ao elevado nível da água resultante das recentes inundações, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

“Milhares de pessoas ainda estão a viver em acampamentos improvisados, porque as suas casas ruíram ou ainda estão à espera que a água seque completamente antes de regressarem a casa”, disse Mazhar Hussain, porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do Punjab.

As chuvas da monção, que começaram em junho, atingiram de forma intensa o Punjab, onde vive metade dos 240 milhões de paquistaneses.

De acordo com as autoridades paquistanesas, a situação piorou depois de ter sido libertada a água das barragens indianas nos rios Chenab, Ravi e Sutlej, os principais do país.

As organizações humanitárias intensificaram os seus esforços para distribuir abrigos, água potável e assistência médica, enquanto as Nações Unidas disponibilizaram cinco milhões de dólares (cerca de 4,2 milhões de euros) através do seu fundo de emergência (CERF) para apoiar as operações de socorro, embora tenham alertado para o facto de os recursos disponíveis serem insuficientes tendo em conta a dimensão da crise.

Semanas após as inundações, cerca de 152.000 pessoas ainda se encontram em campos temporários, muitas com acesso limitado a comida e a saneamento básico e mais de 660.000 receberam cuidados médicos.

Mais de 1.000 pessoas morreram e pelo menos 1.063 ficaram feridas em todo o país desde o início da monção.

Só no Punjab, 131 pessoas morreram e quase cinco milhões foram afetadas desde 23 de agosto.

De acordo com a NDMA, mais de 3 milhões de pessoas foram resgatadas em 5.700 operações.

Em termos de danos materiais, mais de 12.500 casas foram danificadas ou destruídas, 6.500 cabeças de gado foram perdidas e quase 2.000 quilómetros de estradas e 239 pontes foram afetados.

Na província de Punjab, a mais populosa do Paquistão, 4.494 aldeias ficaram submersas e 2.200 equipas estão a trabalhar para avaliar os danos.

O governo provincial anunciou uma ajuda de um milhão de rupias (cerca de 2.993 euros) para as famílias que perderam casas de tijolo e 500.000 rupias (cerca de 1.496 euros) para aquelas cujas casas de barro foram destruídas.

As chuvas das monções fornecem normalmente 70% da água anual do Paquistão, vital para a agricultura e a energia hidroelétrica, mas também deixam atrás de si uma das maiores catástrofes humanitárias da história recente do país.