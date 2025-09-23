Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em “flagrante delito”, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, na posse de cerca de 16 quilogramas de droga, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito, com 34 anos, foi detido na posse de cerca de 16 quilogramas de haxixe, “suficientes para a produção de 80 mil doses individuais“.

O homem, de nacionalidade estrangeira, com título de residência no país, foi detido na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na sequência de uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, realizada pela PJ com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte da PJ referiu à agência Lusa que o suspeito transportava a droga “dissimulada em bagagem”.

O detido, indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada “a medida de coação de prisão preventiva”.