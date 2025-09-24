O incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, e passou para o concelho de Lagos, foi dado como dominado ao início da manhã desta quarta-feira, embora se registem alguns reacendimentos, disse a Proteção Civil.

Na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira pelas 10h30, em Tramelo, Aljezur, Abel Gomes revelou que os dois “reacendimentos complicados” verificados durante a noite na zona da Feiteira “foram dominados”.

De acordo com o segundo-comandante do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, as operações incidem agora “em ações de consolidação de alguns pontos, vigilância e rescaldo, com muita atenção às próximas horas”.

Desde domingo verificaram-se três feridos, ou seja, pessoas que precisaram de assistência hospitalar, e nove pessoas assistidas no local, não sendo estas classificadas como feridos.