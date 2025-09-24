A polícia norueguesa disse esta terça-feira que está a investigar uma explosão numa rua no centro de Oslo, acrescentando que foi detido um suspeito para interrogatório, noticia a agência Reuters. Será um jovem de 13 anos informaram a TV2 e o jornal Aftenposten, citando fontes não identificadas, sendo que o agente da polícia Brian Skotnes, que foi responsável pelas operações no local, não quis comentar a idade do suspeito.

❗️???????????? – On September 23, 2025, at approximately 8:44 PM CEST, a powerful explosion rocked Pilestredet, a central street in Oslo, Norway, near Parkveien. Emergency services, including armed police, swiftly responded, evacuating nearby trams and establishing a wide security… pic.twitter.com/2IDg82aYU4 — ????????The Informant (@theinformant_x) September 23, 2025

A polícia realizou depois uma segunda explosão controlada de um dispositivo encontrado no local que segundo Brian Skotnes se assemelhava a uma granada de mão “de estilo militar”.

As duas explosões deram-se junto a um campus universitário e a cerca de 500 metros do Palácio Real e da embaixada israelita. Não há registo de feridos.

Os moradores de Oslo foram alertados sobre o que se estava a passar pela polícia norueguesa, através de uma mensagem de emergência enviada para os telemóveis.

“Detivemos um suspeito e estamos à procura de mais informação, bem como de outras pessoas”, afirmou Skotnes. “A nossa hipótese é a de que se trata de uma luta entre grupos criminosos, mas não podemos descartar nada”. A área encontra-se agora segura, acrescentou.

Texto editado por Dulce Neto