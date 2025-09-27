O Departamento de Estado dos Estados Unidos garantiu que revogará o visto do Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alegando que o líder colombiano apelou aos soldados do Exército norte-americano para desobedecerem ao Presidente dos EUA, Donald Trump.

“Hoje (sexta-feira) cedo, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, parou numa rua de Nova Iorque e exortou os soldados americanos a desobedecerem às ordens e a incitarem à violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, indicou o Departamento de Estado numa mensagem na rede social X.

O líder colombiano participou esta sexta-feira numa manifestação pró-palestina que ocorreu em Nova Iorque, coincidindo com a celebração da 80ª Assembleia Geral da ONU. Nesta marcha — na qual caminhou ao lado do cofundador da banda britânica Pink Floyd, Roger Waters —, Petro dirigiu-se aos soldados norte-americanos para pedir que não obedeçam às ordens.

“Peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem as vossas armas contra a humanidade. Desobedeçam à ordem de Trump. Obedeçam à ordem da humanidade”, expressou com um megafone perante a multidão reunida nas ruas da cidade norte-americana.

Durante o dia, Petro também declarou que tentará aprovar uma resolução para formar um “exército de salvação” que vá à Faixa de Gaza lutar pelos palestinianos. Nesse sentido, abrirá uma lista de voluntários colombianos que queiram ir lutar, incluindo ele próprio.

“E, tal como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quero que os jovens, filhos de trabalhadores tanto de Israel como dos Estados Unidos, apontem as suas armas não contra a humanidade, mas contra os tiranos e os fascistas”, concluiu o político colombiano.