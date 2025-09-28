A Proteção Civil registou, até ao final da tarde deste domingo, 332 ocorrências relacionadas com a tempestade Gabrielle, a grande maioria na Área Metropolitana do Porto. Mas não houve vítimas ou danos significativos, avançou à Rádio Observador fonte oficial da autoridade.

A maioria foi inundações, queda de árvores e estruturas. Fonte oficial da Proteção Civil sublinha que não há registo de vítimas nem danos significativos. A maioria das ocorrências foi registada na região Norte, seguida da zona Centro e, depois, Lisboa e Vale do Tejo.

Depois de provocar cerca de 200 ocorrências e ter deixado 16 pessoas desalojadas nos Açores, a depressão pós-tropical Gabrielle afeta agora o continente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu entretanto um comunicado em que afirma que a depressão pós-tropical Gabrielle já se encontra em território espanhol.

O IPMA acrescentou que a partir de segunda-feira, dia 29, está prevista uma melhoria do estado do tempo, “com subida gradual de temperatura, em especial da máxima, com o céu a tornar-se pouco nublado ou limpo e diminuição gradual do vento”.

Esta manhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) desceu o nível de alerta devido ao mau tempo causado pela Gabrielle, tendo reduzido para laranja o aviso de precipitação no distrito do Porto, que durante a madrugada tinha sido elevado para vermelho.

O IPMA manteve sob aviso laranja, o segundo mais grave, no que diz respeito à precipitação, Viseu, Porto, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

No que diz respeito à agitação marítima estavam em alerta laranja Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra.

De acordo com as previsões dos serviços meteorológicos, os efeitos da tempestade Gabrielle devem passar ao longo do dia, com o sol a regressar ao continente esta segunda-feira. A Proteção Civil também destaca que a situação deve melhorar nas próximas horas.

Artigo atualizado às 17h50 com um novo balanço do número de ocorrências, que subiu de 166 para 332