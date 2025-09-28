Quatro mortos e oito feridos em ataque a igreja de Michigan. Atirador foi abatido e igreja esteve em chamas

Em conferência de imprensa, um representante da polícia de Grand Blanc descreve o suspeito morto como um homem de 40 anos, que terá entrado com o seu carro pelas portas da igreja, antes de ter atingido as pessoas dentro do local com uma arma semi-automática. Segundo a polícia, duas pessoas morreram já no hospital e outras duas vítimas mortais foram encontradas nos escombros a que já foi possível aceder.

As autoridades confirmam ter aberto uma investigação para averiguar as motivações do suspeito. Ao mesmo tempo, com o incêndio extinto recentemente, admitem que podem haver mais vítimas entre os escombros resultantes das chamas, mas que só vão conseguir confirmar quando conseguirem aceder à igreja.

Os investigadores acreditam que o suspeito usou um impulsionador (provavelmente gasolina) para alimentar o fogo, e que alguns explosivos já foram recuperados.

*notícia atualizada às 8h10 desta segunda-feira, dia 29