A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou esta terça-feira uma emissão “verde” de dívida sénior preferencial, no valor de 500 milhões de euros, a seis anos, com a procura a ultrapassar em sete vezes a oferta, foi comunicado ao mercado.

“A Caixa Geral de Depósitos informa que realizou hoje uma emissão ‘verde’ de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com prazo de seis anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos e um cupão de 3%”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta emissão foi colocada apenas junto de investidores institucionais, tendo sido registadas 184 ordens, ultrapassando os 3.800 milhões de euros.

A procura foi mais de sete vezes superior à oferta.

No que se refere à distribuição geográfica junto dos investidores, destacam-se França (29%), Península Ibérica (28%), Alemanha, Áustria e Suíça (18%), Benelux – Bélgica, Páises Baixos e Luxemburgo (12%) e Reino Unido e Irlanda (10%).

Os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões tomaram, em conjunto, cerca de 73% da emissão.

Esta é a terceira emissão “verde” realizada pelo banco público e está inserida no plano para o cumprimento dos requisitos MREL — Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities.

De acordo com a CGD, esta emissão terá um rating expectável de “A” pela S&P Global Ratings, de “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS.

Os financiamentos são relativos a operações de crédito habitação com melhor eficiência energética, “financiando habitações com certificado energético das classes A+ e A”.