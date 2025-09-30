Um extrato de canábis não aditivo “mostra potencial como um tratamento novo, seguro e eficaz” para a dor lombar crónica, de acordo com os resultados de um ensaio clínico de Fase III publicado na Nature Medicine.

O estudo, liderado pela Faculdade de Medicina de Hannover (Alemanha), indica que o extrato de canábis VER-01 reduz a dor lombar crónica “sem efeitos secundários graves ou sinais de dependência”, noticiou esta segunda-feira a agência Efe.

A dor lombar crónica afeta mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo uma das principais causas de incapacidade e de redução da qualidade de vida.

No entanto, o estudo indica que as opções de tratamento ainda se limitam aos anti-inflamatórios não esteroides, que apresentam sérios riscos cardiovasculares e gastrointestinais a longo prazo, ou opioides, que podem ter efeitos secundários graves e são altamente viciantes.

O estudo, realizado com 820 adultos com dor lombar crónica que não obtiveram alívio suficiente com medicamentos não opioides, teve como objetivo avaliar a segurança e a eficácia do VER-01, um extrato de espetro completo da planta Cannabis sativa.

Os participantes que receberam VER-01 apresentaram, após 12 semanas de tratamento, uma redução de 1,9 pontos na Escala Numérica de Avaliação da Dor (NPRS, na sigla em inglês), utilizada pelos doentes para auto-reportar os seus níveis de dor.

Os doentes que receberam placebo relataram uma redução de 0,6 pontos na dor.

Os tratados com o medicamento apresentaram uma redução adicional de 1,1 pontos na dor na NPRS na extensão subsequente de 6 meses do estudo.

O VER-01 foi “bem tolerado”, sendo os efeitos adversos mais comuns tonturas de curta duração, sonolência excessiva e náuseas durante a fase inicial do tratamento.

Além disso, não foram observados sinais de escalonamento de dose, abuso, dependência ou sintomas de abstinência, resume a publicação.

Os resultados destacam a capacidade do composto para aliviar a dor sem os riscos de dependência e as consequências nefastas frequentemente associadas aos opioides.

Este pode ser o primeiro tratamento clinicamente comprovado e não aditivo para a dor crónica à base da planta canábis.

Este ensaio é um “bom sinal de que o composto pode ajudar os doentes”, embora sejam necessários mais exames para confirmar os resultados, frisou Jan Vollert, da Universidade de Exeter, num comentário ao estudo, no qual não participou.

O investigador disse à plataforma de recursos científicos Science Media Centre que o VER-01 é uma substância muito específica, administrada de forma controlada, pelo que “não é comparável a fumar canábis”.