A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária esclareceu esta terça-feira que a exploração de patos Marinhave, em Benavente, acusada de maus-tratos, está sem animais desde o início do mês e não voltará a ter autorização até à conclusão da investigação.

A SIC emitiu, esta segunda-feira, uma reportagem sobre a Marinhave, a maior exploração de patos da Península Ibérica, na qual são divulgadas imagens de patos recém-nascidos deitados no lixo, alguns vivos e outros mortos. As imagens mostram também trabalhadores a agredir os animais na exploração.

“A DGAV encara estas situações com máxima gravidade e está a desenvolver todas as diligências necessárias para o cabal apuramento dos factos”, assegurou, em comunicado.

Esta exploração está sem animais desde 5 de setembro, na sequência da confirmação de um foco de gripe aviária.

Segundo a DGAV, só voltam a ser introduzidos novos animais na exploração após a conclusão das averiguações em curso “e desde que esteja comprovado o cumprimento integral das exigências legais em matéria de bem-estar animal e biossegurança”.

Em marcha estão ações inspetivas complementares para a recolha de informação técnica, de modo a avaliar as situações denunciadas. Caso se confirmem, vão ser aplicadas sanções, como processos contraordenacionais.

“A DGAV reafirma o seu compromisso com o cumprimento rigoroso da legislação nacional e europeia em matéria de bem-estar animal, com a proteção da saúde pública e com a defesa da confiança dos cidadãos”, concluiu. A Lusa contactou a Marinhave e aguarda uma resposta.