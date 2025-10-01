O candidato da IL à Câmara de Setúbal afirmou esta quarta-feira que a saúde é um problema importante para a população local e elogiou o esforço dos profissionais que trabalham na Unidade Local de Saúde da Arrábida (ULSA).

“O problema da saúde é importante em Setúbal. A Iniciativa Liberal veio aqui falar com a administração da ULSA porque os setubalenses e os azeitonenses têm uma grande preocupação com o estado da saúde. Falámos de vários temas e também daquilo que é o plano de inverno, porque nos preocupa muito, não só a situação atual, mas também a situação nos próximos meses”, disse Flávio Lança.

O candidato da IL, que falava à agência Lusa após uma reunião com a administração da ULSA no âmbito da campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro, reconheceu que as urgências de Ginecologia e Obstetrícia são uma área crítica que é preciso melhorar, mas advertiu que as “soluções não são imediatas, porque há falta de médicos desta especialidade no Serviço Nacional de Saúde e o número de utentes tem aumentado significativamente”.

“O Hospital de São Bernardo [principal unidade de saúde da ULSA] também tem questões sociais para serem resolvidas, porque há muitas camas que estão ocupadas por pessoas que, na realidade, já têm alta, mas depois não têm locais para onde ir”, acrescentou.

No que respeita a propostas da IL para a saúde, Flávio Lança anunciou a intenção de criar um Cartão Municipal de Saúde, para permitir o acesso dos munícipes a teleconsultas a um preço muito reduzido, nas áreas da saúde com maiores constrangimentos.

Por outro lado, o candidato da IL defendeu a disponibilização de casas do parque habitacional do município sadino para alguns profissionais de saúde deslocados, mas também para elementos da PSP e da GNR, e afirmou-se convicto de que a Câmara Municipal de Setúbal pode ter um papel mais ativo no setor da saúde, através da nomeação de um representante do município para a administração da ULSA.

“Saímos daqui com a sensação de que temos de louvar os profissionais do hospital em toda a linha, sejam eles os médicos, os enfermeiros e os restantes profissionais de saúde, porque, dentro deste ambiente que não é fácil, fazem um enorme esforço para que tudo aconteça, para que os utentes tenham o melhor serviço possível”, acrescentou.

O candidato da IL, força política que atualmente tem apenas representação na Assembleia Municipal, terá como adversários o atual presidente do município, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV)), a independente Maria das Dores Meira (apoiada pelo PSD e CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), André Dias (Livre), Mariana Crespo (PAN) e Cláudio Fonseca (ADN).

A CDU, coligação PCP/PEV que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) apenas dois.