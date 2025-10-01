A erosão costeira e os impactos da transição energética verde, como os parques eólicos offshore, são algumas das prioridades e desafios para os ecossistemas aquáticos em Portugal, segundo um estudo divulgado esta quarta-feira.

A investigação foi publicada na revista “Environmental and Sustainability Indicators” e agora divulgada num comunicado da ARNET — Rede de Investigação Aquática.

Os cientistas anteciparam 15 grandes desafios para os ecossistemas aquáticos em Portugal e identificam desafios que irão marcar a próxima década em investigação aquática, “reforçando a importância de uma gestão proativa e de políticas públicas baseadas em ciência”.

No documento salientam a necessidade de expandir e interligar as Áreas Marinhas Protegidas, e quanto aos ecossistemas de água doce destacam a localização de refúgios de biodiversidade em períodos de seca e os riscos ecológicos e sociais de grandes projetos de transporte de água entre regiões (por exemplo o Projeto de Transvase do Alqueva).

Nos tópicos transversais, o trabalho refere a necessidade de desenvolver novas soluções para detetar e remover poluentes emergentes, como fármacos, pesticidas ou microplásticos, e a aposta no restauro de ecossistemas aquáticos.

“Para responder aos desafios e oportunidades que os ecossistemas aquáticos nacionais enfrentam, os investigadores alertam para a necessidade de um maior investimento público e privado em ciência e inovação, para preparar o país para os riscos emergentes e potenciar soluções sustentáveis”, lê-se no comunicado.

Sublinham também a importância da “colaboração contínua” entre cientistas, decisores políticos e comunidades locais, bem como da cooperação interdisciplinar, podendo-se assim antecipar riscos e apoiar-se políticas públicas com base na ciência.

A investigação foi conduzida por uma equipa de 18 investigadores do ARNET — Rede de Investigação Aquática, que integra três unidades de investigação e desenvolvimento. Teve o financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

O ARNET é um Laboratório Associado de dimensão nacional que integra três centros de investigação: o MARE — Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (representado pela Universidade de Coimbra, Politécnico de Leiria, Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, ISPA — Instituto Universitário, Instituto Politécnico de Setúbal, Universidade de Évora e ARDITI / Universidade da Madeira), o CBMA — Centro de Biologia Molecular e Ambiental (Universidade do Minho) e o CIMA — Centro de Investigação Marinha e Ambiental (Universidade do Algarve).