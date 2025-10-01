Uma oficina de bordado palestiniano é uma das atividades programadas que consta da agenda trimestral do programa Maior Idade do município de Ílhavo, apresentada esta quarta-feira, com atividades de cultura, ciência, solidariedade e convívio.

A programação reparte-se por três equipamentos municipais: “Laboratório do Envelhecimento”, em Ílhavo, “Fórum Maior Idade”, na Gafanha da Nazaré, e a “Sala de Estar”, na Gafanha da Encarnação.

Entre as iniciativas culturais, destaca-se a oficina de bordado palestiniano “Tatreez”, a 20 de novembro, orientada por Rita Alsalaq, que dará a conhecer esta arte ancestral e identitária.

O Laboratório do Envelhecimento vai focar-se na “produção de conhecimento”, recebendo investigadores portugueses e estrangeiros, na área da saúde e envelhecimento.

Referência também no programa para o ciclo de cinema “Persistência na Paixão”, de 3 a 7 de novembro, e à exposição sobre o luto “Barro de Saudade”, de 2 a 12 de dezembro.

Uma mostra de cachecóis e o lançamento de peças de roupa para animais abandonados, de 26 de novembro e 4 de dezembro, exibem resultados das oficinas de tricô.

A música e as artes performativas também estarão presentes, com aulas de dança, cavaquinhos, ukuleles e teatro, sendo de destacar a apresentação da revista “Maiores à Solta” no dia 27 de novembro, às 19h00, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré.

O Fórum Maior Idade será dedicado à educação ambiental e saúde, com realce para a exposição “Arvoredo Urbano”, patente até dezembro.

Serão realizadas iniciativas ambientais como a feira de trocas “Trocar É Chique”, no dia 15 de novembro, e passeios de caráter interpretativo e científico, nomeadamente à Pateira de Frossos, a 16 de novembro.

A Sala Estar celebra o primeiro aniversário a 19 de dezembro com uma festa aberta à comunidade.

O espaço terá oficinas práticas de “literacia digital, segurança e autonomia”, como “Burlas Informáticas a Evitar”, e “Como usar a App Saúde 24” e todas as sextas-feiras, às 10h00, realizam-se aulas de literacia digital para a utilização de computador.

A programação inclui ainda atividades regulares como aulas de dança, ritmos, hidroginástica, relaxamento, oficinas de tricô e macramé, jogos tradicionais e estimulação cognitiva.