O candidato do PS à Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, afirmou esta quinta-feira que vai avançar com uma nova Área de Localização Empresarial (ALE) junto ao aeródromo municipal e avançar com 140 fogos para renda acessível.

O atual presidente da Câmara de Castelo Branco, que se recandidata a um segundo mandato pelo PS, disse que vai avançar com a construção da nova Área de Localização Empresarial, no terreno contíguo ao aeródromo municipal Joaquim Morão, onde a autarquia possui 150 hectares de terreno.

Leopoldo Rodrigues explicou à agência Lusa, durante uma ação de campanha de rua em Castelo Branco, que o próximo mandato “será de continuidade”, uma vez que o programa apresentado em 2021 “não se esgota em quatro anos”.

“Ainda assim, há um conjunto de projetos que já temos em desenvolvimento e que terão sequência neste mandato. Uma das principais preocupações é a atração e fixação de pessoas jovens, em idade de trabalho, que tragam novas competências e, desse modo, dinamizem também o tecido económico do território”.

Para o efeito, o candidato socialista disse que tem um conjunto de políticas públicas em desenvolvimento, que passam pela escola a tempo inteiro, devolução do IRS e a construção de um conjunto de equipamentos para facilitar a vida aos pais e às crianças.

“Por isso estamos a construir a creche das Violetas e temos previsto lançar o concurso para uma nova creche, na Quinta Pires Marques. Temos ainda concluído um projeto para uma creche em Alcains”, anunciou.

No que diz respeito ao setor da saúde, o autarca socialista quer construir o centro de saúde de Alcains e pretende mais duas novas unidades de saúde familiar (USF) em Castelo Branco, na Quinta da Carapalha e na Avenida Nuno Álvares.

Está ainda prevista para as freguesias a criação de centros de longevidade e de bem-estar, com três áreas de operacionalização.

Segundo Leopoldo Rodrigues, estes centros vão contar com equipas multidisciplinares para atuarem nas doenças crónicas não transmissíveis, realização de consultas na área da psicologia e nutrição, e um mediador de saúde que fará a orientação das pessoas, nomeadamente idosos, com marcação de consultas, aquisição de medicamentos, entre outras ações.

A criação de bolsas para jovens médicos durante o internato e especialização é outro dos objetivos a concretizar, bem como a criação de residências partilhadas, no edifício da antiga pensão Arraiana, para profissionais de saúde e outros que necessitem de habitação temporária.

Na habitação, o autarca pretende construir “mais 140 fogos para renda acessível, que têm já os projetos concluídos”.

“Tivemos aqui um condicionante que advém do mandato anterior, que não fez o trabalho de casa, que era a realização da estratégia local de habitação. Não tínhamos projetos para habitação. Lançámos um concurso internacional para a realização destes projetos, mas estivemos condicionados com o atraso com que partimos para este objetivo, no que diz respeito ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Leopoldo Rodrigues afirmou que os albicastrenses “conhecem o trabalho que se fez ao longo destes quatro anos, com a dinamização de Castelo Branco”.

“Temos um projeto consistente e em marcha. Não se esgota em quatro anos e seria um desperdício se deitássemos por terra todo o trabalho que temos desenvolvido. Este é um projeto que faz acontecer. É um projeto de homens e mulheres de confiança”.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS obteve três mandatos, os mesmos que o movimento Sempre, liderado pelo ex-presidente do município, Luís Correia, e o PSD elegeu um vereador, João Belém.

Para as eleições de dia 12, Leopoldo Rodrigues tem, como adversários políticos, Carlos Canhoto (CDU), João Ribeiro (Chega), Mário Camões (Esquerda Livre), José Henriques (Iniciativa Liberal), José Augusto Alves (PSD/CDS-PP).