O Lyon, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, perdeu este domingo em casa por 2-1 com o Toulouse, para a sétima jornada da liga francesa de futebol, permitindo a reviravolta nos descontos, e falhou o “assalto” à liderança.

O brasileiro Emersonn, de 21 anos, contratado ao Goztepe, da Turquia, no último verão, fez história ao entrar em campo a 20 minutos do final para substituir Frank Magri com a chave para abrir o primeiro triunfo em 60 anos do Toulouse em casa do Lyon.

Na altura, a equipa comandada pelo espanhol Carles Martínez perdia por 1-0 e a exibição de Emersonn foi decisiva para o triunfo do Toulouse.

O belga Malick Fofana, aos 24 minutos, deu a vantagem ao Lyon, mas um bis do brasileiro Emersonn, com golos aos 87 e 90+6 minutos, concretizou a reviravolta e infligiu ao Lyon a primeira derrota em casa.

O Lyon, que vinha de quatro vitórias consecutivas e disputava a liderança com o Paris Saint-Germain, inaugurou o marcador aos 24 minutos, com uma excelente jogada finalizada por Malick Fofana, após passe do uruguaio Martin Satriano.

A equipa de Paulo Fonseca, na bancada por castigo, não conseguiu conter a reação do Toulouse, sobretudo com as substituições, e sofreu o empate por Emersonn, aos 87 minutos, num lance em que os jogadores da casa não estão isentos de culpa.

Nos descontos, o Toulouse teve um prémio ainda maior ao concretizar a reviravolta na sequência de um pontapé de canto por Alexis Vossah finalizado de cabeça por Emersson no coração da área.

A vitória do Toulouse afasta o Lyon da liderança da tabela, tendo caído para a terceira posição, com 15 pontos, enquanto o Toulouse terminou a sua má sequência e regressou às vitórias após quatro jogos sem vencer e esta em 10.º, com 10.