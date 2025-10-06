O cabeça de lista da CDU à Câmara de Setúbal, André Martins, apelou esta segunda-feira ao voto na coligação PCP/PEV, salientando que é a candidatura com “melhores propostas de investimento para o futuro dos setubalenses”.

“A mobilização que todos os dias vamos verificando, de adesão à nossa campanha, é razão de muita confiança. Mas, em primeiro lugar, é importante dizer aos setubalenses e azeitonenses que é preciso ir votar, porque o voto é fundamental para que a democracia se mantenha viva e atuante e para que nós todos possamos acreditar cada vez mais na democracia”, disse à agência Lusa André Martins, durante uma arruada que juntou pouco mais de meia centena de apoiantes, no bairro do Casal das Figueiras, em Setúbal.

Em segundo lugar, continuou, “é importante que as pessoas votem na CDU, porque a CDU é que tem propostas e investimentos que garantem um futuro melhor para os setubalenses e azeitonenses”.

Questionado sobre a situação do contrato de concessão do estacionamento na cidade de Setúbal, André Martins, que também preside à Câmara de Setúbal, disse que o processo está a correr os trâmites legais e que a empresa fez uso do direito de recurso, interpondo uma providência cautelar, pelo que os munícipes continuam a ter de pagar o estacionamento nas zonas delimitadas para o efeito.

Há cerca de um mês, em 3 de setembro, a Câmara de Setúbal aprovou, por unanimidade, a resolução do contrato de concessão de estacionamento tarifado à Datarede, face ao alegado incumprimento por parte da empresa.

André Martins garantiu ainda que a CDU conduziu todo o processo que levou o executivo camarário a aprovar a resolução do contrato de concessão do estacionamento tarifado à empresa Datarede “com grande responsabilidade”, acusando o PS de ter colocado entraves de última hora ao fim da concessão.

“Não somos como aqueles que atiram para o ar o que quer que seja para as pessoas ficarem com a ideia de que um contrato destes, que tem valores de dezenas de milhões de euros, se resolve de um dia para o outro. Foi preciso tempo para que a Câmara Municipal, o executivo municipal, com muita responsabilidade, ter chegado a um ponto em que demonstrou que estava na altura [de resolver o contrato], porque a empresa não cumpria, porque a empresa estava a prejudicar os interesses dos setubalenses”, disse

“O que é lamentável é que o Partido Socialista, que fez essa campanha sempre muito negativa e irresponsável, veio colocar questões à última da hora, procurando que a proposta da CDU não fosse aprovada na Câmara Municipal”, acrescentou o candidato e presidente do município sadino.

Nas eleições autárquicas de domingo, além de André Martins, candidatam-se à Câmara de Setúbal Maria das Dores Meira, independente (apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) apenas dois.