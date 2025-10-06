Higiene e limpeza, jardins e habitação social são prioridades da candidatura independente de Maria das Dores Meira à Câmara de Setúbal, que disse esta segunda-feira estar preocupada com a eventual devolução de verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Acima de tudo, limpeza. Em primeiro lugar, vamos cuidar do espaço público, que é aquilo que está à vista de todos, estagnou. Houve má gestão. A questão dos jardins, da limpeza, foi gritante”, disse à agência Lusa Maria das Dores Meira, durante uma arruada com dezenas de apoiantes, entre a Praça do Brasil e o Largo da Misericórdia, na zona da baixa setubalense.

Eleita presidente da Câmara de Setúbal pela CDU (coligação PCP/PEV) em 2009, 2013 e 2017, Maria das Dores Meira desfiliou-se do PCP para se candidatar de novo à presidência do município sadino, como independente, mas, entretanto, recebeu o apoio do PSD e do CDS-PP.

A par da preocupação com a higiene e limpeza do município, Maria das Dores Meira disse estar também muito preocupada com a habitação social.

“Temos o Programa de Recuperação e Resiliência a acabar no próximo ano, 2026, e não sabemos como é que está o nosso PRR. Uma coisa eu sei: das 1.500 casas que estavam na Estratégia Local de Habitação [ELH], nenhuma foi feita. Eu deixei a ELH entregue ao Governo. Foi a primeira de Portugal a ser feita, em setembro de 2020”, lembrou.

Contudo, acrescentou “chegámos a 2025, não há nenhuma [casa] feita e a reabilitação vai para aí nem a 50% daquilo que devia ter sido reabilitado”.

“Estou extremamente preocupada com 2026. Em março ou abril do ano que vem acaba o PRR. Como é que vamos fazer se o dinheiro para aqueles edifícios que estão a ser reabilitados tiver de ser devolvido”, interrogou Maria das Dores Meira.

Questionada sobre alegadas irregularidades de que está a ser acusada, designadamente a utilização abusiva de cartões de crédito do município e o recebimento indevido de quilómetros por deslocações em viatura particular que nunca terá efetuado, durante o seu último mandato como presidente da Câmara de Setúbal (2017-2021), Maria das Dores Meira reafirmou que não cometeu qualquer irregularidade e assegurou nada ter a temer.

Nas eleições autárquicas do próximo domingo, além de Maria das Dores Meira, candidatam-se André Martins (CDU), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa de cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) apenas dois.