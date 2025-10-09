A candidata do PAN à Câmara de Setúbal acredita que o eleitorado setubalense está muito dividido quanto à escolha do futuro presidente do município, mas sublinhou a importância do voto que defende as causas ambientais e dos animais.

“O PAN tem apostado mais na distribuição de flyers, no contacto direto com as pessoas. As pessoas em Setúbal estão muito divididas sobre quem poderá ser o próximo presidente, mas são muito recetivas ao PAN na sua luta pelos direitos das pessoas, dos animais e também pela proteção da natureza. E a proteção da natureza em particular é algo que é muito caro aos munícipes aqui de Setúbal”, disse à Lusa Mariana Crespo.

“Aqui, em Setúbal, nós apelamos sempre ao voto para manter as causas ambientais e dos animais”, acrescentou a candidata do PAN durante uma visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) do município de Setúbal.

Segundo Mariana Crespo, a visita ao CROAC de Setúbal foi uma forma de alertar para o problema do abandono animal e da falta de cuidados dos municípios para o controle dos animais errantes e, em particular, os programas de captura, esterilização e devolução.

“Defendemos a ideia de que os municípios devem ir um bocadinho mais longe e promover também cuidados básicos de saúde veterinária aos animais de companhia. O PAN tem falado muito da questão do hospital veterinário público e acreditamos que essa é uma medida que é importante, não só a nível de bem-estar animal, mas também para ajudar as famílias a suportarem as despesas médico-veterinárias”, disse a candidata do PAN.

Mariana Crespo disse ainda que o CROAC de Setúbal é um espaço que foi modernizado há cerca de dois anos, com a construção dos parques de matilhas, mas lamentou a falta de mais campanhas de captura, esterilização e devolução, que considerou insuficientes.

Por outro lado, lembrou a necessidade de um entendimento entre a autarquia e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para resolver o problema das colónias de gatos que ainda existem no Parque Natural da Serra da Arrábida.

A campanha do PAN em Setúbal, como em outros locais do distrito, contou esta quinta-feira com a presença da deputada e líder do partido, Inês Sousa Real, que lamentou a falta de apoios para a causa animal, que se faz sentir também nos CROAC.

“No dia em que conhecemos a primeira versão do Orçamento do Estado, fica patente que o governo não só não aumentou as verbas que já estavam previstas, como cortou até nos apoios, acabando, por exemplo, com o IVA Zero, com a isenção de que as associações de proteção animal beneficiavam nesta área, ou até mesmo nem sequer atualizando o valor face àquilo que é o aumento do custo de vida por força da inflação”, disse Inês Sousa Real.

Nas eleições autárquicas do próximo domingo, além de Mariana Crespo, são candidatos à Câmara de Setúbal o atual presidente do município sadino, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV), Maria das Dores Meira (independente apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre) e Cláudio Fonseca (ADN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa de cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.