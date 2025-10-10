O candidato do Chega à Câmara de Setúbal fez esta sexta-feira um balanço positivo da campanha eleitoral, “feita com base no contacto pessoal”, em que considera ter havido uma boa adesão da população às propostas para o município sadino.

“Temos tido muita afluência nas nossas iniciativas, muita gente a perguntar, muita gente a querer saber e com um intuito muito forte de mudança”, disse à agência Lusa António Cachaço, durante uma ação de campanha do Chega na zona comercial de Setúbal.

“A ideia é o partido ganhar peso nas autarquias, seja com câmaras municipais, vereadores ou com deputados municipais. Na Câmara Municipal de Setúbal podemos ter impacto na vida das pessoas e ajudar a proporcionar-lhes melhores condições de vida”, frisou o candidato do Chega.

Uma das propostas do Chega para Setúbal é a construção de casas modulares, para dar resposta ao grave problema da habitação de forma mais célere e a custos mais reduzidos.

“Temos um estudo feito: Setúbal precisa de 4.000/5.000 casas. Já temos uma avaliação feita por nós sobre os custos dessas casas, mas que ainda não vamos divulgar. Mas sabemos que vamos ter rendas acessíveis, entre 400 e 500 euros”, disse António Cachaço.

“Já abordámos algumas pessoas do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS). E pensamos que os Serviços Municipalizados de Setúbal, devido à sua dimensão, poderiam estar envolvidos neste projeto”, acrescentou o candidato do Chega, que gostaria de aproveitar o espaço do antigo parque industrial e empresarial IMA PARK, para a construção das novas habitações modulares.

António Cachaço salientou ainda que, pelas contas do Chega, o município poderá recuperar o investimento num prazo de 10 a 15 anos.

Nas eleições autárquicas de domingo, além de António Cachaço, são candidatos á Câmara de Setúbal o atual presidente do município sadino, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV), Maria das Dores Meira (independente apoiada pelo PSD e pelo CDS-PP), Fernando José (PS), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre), Cláudio Fonseca (ADN) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa de cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.