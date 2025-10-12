Um homem caiu às 9h40 da manhã deste domingo para a linha de comboio da estação de Sete Rios em Lisboa. Levava o filho de três anos ao colo.
O Correio da Manhã confirmou com fonte oficial da PSP que as autoridades estão a investigar se a queda foi intencional ou um acidente.
O pai da criança saiu praticamente ileso, mas o menino foi levado para o Hospital de Santa Maria por estar em estado grave. Encontra-se em condição “reservada”. O hospital avançou também ao Correio da Manhã que o rapaz está internado nos cuidados intensivos pediátricos. Já o pai foi levado para o Hospital de São Francisco Xavier, sem estar detido.
Testemunhas notaram que o homem que tinha caído para a linha de comboio, e levava o filho ao colo, saiu da linha deixando o filho lá em baixo e sem indicar qualquer intenção de voltar para salvar o filho. Isto leva as autoridades a suspeitar de tentativa de suicídio com intenção também de matar o filho. Mesmo assim, as testemunhas não têm a capacidade de assegurar que o que se passou foi mesmo um ato intencional.
A PSP já comunicou a ocorrência ao Ministério Público, que vai decidir o futuro do homem.