A Procuradoria Federal Belga comunicou, esta quinta-feira, que desmantelou uma célula terrorista suspeita de planear um ataque contra líderes políticos do país. Por detrás da motivação do ataque, estaria uma inspiração jihadista.

Como noticia o The Guardian, segundo a Procuradoria, a polícia deteve três jovens suspeitos de planear o ataque que tinha como principal alvo o primeiro-ministro Belga, Bart de Wever. As detenções dos suspeitos de 24, 23 e 18 anos ocorreram na cidade de Antuérpia, no norte do país, como parte de uma investigação sobre “tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista”.

“Certos elementos indicam que os suspeitos pretendiam realizar um ataque terrorista inspirado no jihadista contra figuras políticas”, informou a procuradora federal da Bélgica, Anne Fransen, numa conferência de imprensa desta quinta-feira. “Há também indicações de que os suspeitos pretendiam construir um drone capaz de transportar uma carga útil”.

De acordo com a imprensa local, durante uma das quatro buscas domiciliares da Polícia Federal Belga, foram descobertos numa casa em Duerne, na Antuérpia, um explosivo improvisado e um saco de esferas de aço. Até ao momento, sabe-se que o grupo planeava usar um drone munido destes explosivos para realizar o ataque.

Para além do explosivo, foi também encontrada numa outra casa uma Impressora 3D, “que se acredita ter sido destinada ao fabrico de componentes úteis para a realização de um ataque”, acrescentou Fransen.

Somando às suspeitas, o explosivo e o saco de esferas de aço foram encontrados numa casa perto da residência particular de Wever.

A polícia informou que um dos suspeitos já foi libertado. “As indicações contra o terceiro suspeito não foram suficientes para levá-lo sob custódia”, avançou o Ministério Público da Bélgica.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Maxime Prévot, reagiu à notícia na rede social X.

O ministro diz que “A notícia de um ataque planeado contra o primeiro-ministro, Bart De Wever, é profundamente chocante” e revelou que “a Bélgica está a reforçar ativamente a sua capacidade de combater novas formas de terrorismo, incluindo a intensificação do combate ao uso malicioso de drones”.

(NL/FR) Het nieuws over een geplande aanslag tegen eerste minister @Bart_DeWever is diep schokkend. Ik betuig mijn volle steun aan de premier, zijn echtgenote en zijn gezin, en mijn dank gaat uit naar de veiligheids- en justitiediensten, van wie het snelle optreden het ergste… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) October 9, 2025

Também o Ministério Público da Bélgica revelou que este ano já foram abertas 80 novas investigações de terrorismo no país, um número que supera totalmente o do ano passado.

Para os jihadistas, o uso da violência é justificável contra aqueles consideram inimigos da sua fé.