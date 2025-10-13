Os balões de ar quente voltam a colorir os céus do Alentejo, de 8 a 13 de novembro, durante um festival internacional que junta mais de 30 equipas, oriundas de cinco países europeus, anunciou esta segunda-feira a organização.

O Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ), que este ano assinala a sua 28ª. edição, é organizado pela empresa Publibalão, em colaboração com o clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, indicou a organização, em comunicado.

Contactado pela agência Lusa, Aníbal Soares, da organização, explicou que a edição deste ano conta com voos nos concelhos de Ponte de Sor, Avis, Alter, Monforte e Fronteira, no distrito de Portalegre.

“Nós fazemos este festival na região (Portalegre) também por causa do verão de São Martinho, os próprios campos e a localização onde estamos inseridos. Quando iniciámos o balonismo houve também apoio das autarquias que continuam connosco e acho que temos de promover essa zona, que tem características muito boas também a nível técnico”, disse.

O evento deverá contar este ano com a participação de “31 a 35 equipas”, segundo indicou Aníbal Soares, provenientes de Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica.

O FIBAQ passa no dia 8 de novembro por Ponte de Sor, seguindo-se Montargil, também no mesmo concelho (dia 9), Benavila no concelho de Avis (dia 10 voo matinal) e depois pela tarde em Fronteira.

O festival vai depois passar por Alter do Chão (dia 11) e Monforte (dia 12), terminando no dia seguinte em Fronteira.

Além dos batismos de voo, o FIBAQ conta anualmente um espetáculo noturno de luz, cor e som Night Glow, em que as “chamas dos queimadores dos balões de ar quente são libertadas ao ritmo da música”, decorrendo o mesmo em Ponte de Sor.

Já os voos de balão de ar quente vão realizar-se, quase sempre, duas vezes por dia, às 7h ou 7h30 e às 14h ou 14h30, sempre que as condições meteorológicas o permitirem.

De acordo com os promotores, os interessados em voar num balão de ar quente devem adquirir pulseiras solidárias e de voos cativos, cujas receitas revertem a favor de instituições e associações locais, bem como para as corporações de bombeiros voluntários das localidades que aderem ao evento.

De acordo com a organização, as pulseiras solidárias têm um valor de 99 euros por pessoa, ao fim de semana, e de 75 euros durante a semana.

“Os batismos de voo cativo terão um valor simbólico de 7 euros por pessoa”, acrescentam.

O festival teve a sua primeira edição em 1997 e serviu de base para a abertura, em 2012, da primeira escola do país para pilotos de balões de ar quente, em Fronteira.