Um homem de 36 anos foi detido em flagrante, na quinta-feira, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, por suspeita do crime de violência doméstica contra a companheira de 36 anos, anunciou este sábado a GNR.

Em comunicado, aquela força militar refere que aquela detenção teve origem numa denúncia que levou guardas da GNR ao local, numa ação que culminou com a detenção do suspeito.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Covilhã.

A GNR alerta ainda que “a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva”.