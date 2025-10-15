O Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) foi informado pela CP da separação de uma composição do comboio intercidades durante uma viagem entre Lisboa e o Algarve.

Em respostas ao Observador, o GPIAAF adianta que a CP tinha 48 horas para realizar essa notificação — o incidente ocorreu na segunda-feira — acrescentando ter recebido informação também por parte de terceiros.

O gabinete que investiga acidentes confirma que “abriu um processo de análise preliminar sobre a mencionada ocorrência a fim de reunir informação relevante e avaliar se há motivo para a abertura de um processo formal de investigação, uma vez que não se trata de uma ocorrência com a tipologia que determina legalmente a obrigatoriedade de investigação.” O resultado dessa análise poderá demorar até dois meses, refere.

Não obstante essa análise, o GPIAAF esclarece que aquilo que a CP descreveu como uma “anomalia” corresponde à definição de “acidente”, prevista na lei como sendo “um acontecimento súbito, indesejado ou involuntário, ou uma cadeia de acontecimentos dessa natureza com consequências danosas”.

Ainda assim, o gabinete clarifica que o que está em causa foi a “separação da composição do comboio intercidades por cedência do dispositivo de engate entre a primeira carruagem e o restante comboio. Como resultado, o sistema de frenagem atuou automaticamente em todos os veículos, imobilizando-os”.

A CP afirmou ontem que não tem registo de ocorrência de falhas nestas peças de engate, tendo anunciado a abertura de um inquérito interno para apurar as causas.