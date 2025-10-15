O Sporting de Braga foi esta quarta-feira eliminado pelo Anderlecht da Taça Europa feminina de futebol após derrota caseira por 3-2, num jogo em que esteve duas vezes na frente e sofreu o terceiro golo no último minuto do prolongamento.

Na segunda mão da segunda pré-eliminatória da nova competição feminina da UEFA, Malu Schmidt, de penálti, fez o primeiro para as bracarenses (18 minutos), mas Luna Vanzeir empatou para as belgas antes do intervalo (41), levando o jogo para prolongamento, período em que chegaram os golos de Cristiana Vieira (95) e Delabre (105+3 e 120), este num lance em que a guarda-redes Patrícia Morais ficou muito mal na ‘fotografia’.

Quando tudo parecia encaminhar-se para o desempate por grandes penalidades, a internacional portuguesa ficou a meio do caminho após um cruzamento de Delabre da esquerda, permitindo que a bola lhe fugisse por entre as pernas.

As minhotas, que na primeira mão empataram 1-1 na Bélgica, estiveram na frente por duas vezes, a segunda das quais já no prolongamento, mas erros próprios em momentos decisivos permitiram às belgas seguir em frente.

Aos 16 minutos, Ijzerman derrubou Melany Fortes na área e, na conversão da respetiva grande penalidade, Malu Schmidt colocou as bracarenses na frente (18).

O Anderlecht respondeu pouco depois, mas em boa posição já bem dentro da área, Vanzeir rematou muito por cima (21), mas a mesma jogadora não perdoou depois de um cruzamento da esquerda: Vanzeir iludiu a marcação de Alícia Correia e atirou de primeira, empatando para as belgas (41).

A segunda parte começou com as belgas mais fortes, tendo estado muito perto do golo por duas vezes num curto espaço de tempo: aos 51 minutos, um grande corte de Carolina Rocha impediu que o remate de Kristjánsdóttir entrasse na baliza e, no minuto seguinte, Delabre atirou ao lado com a baliza deserta.

O Sporting de Braga reagiu com um remate à barra num acrobático pontapé de bicicleta de Malu Schmidt (62), tendo o Anderlecht respondido, 10 minutos depois, também um tiro à trave, por Helsen.

A equipa da casa estava agora por cima e, aos 76 minutos, Malu Schmidt fugiu pela direita e serviu Cristiana Vieira, mas a guarda-redes contrária mostrou atenção ao remate da bracarense.

A mesma dupla esteve em evidência já no prolongamento e por igual ordem: a avançada brasileira, após um grande passe longo da guarda-redes Patrícia Morais, rompeu pela defesa belga e assistiu a média portuguesa que, na cara da guarda-redes adversária, mostrou frieza.

O Sporting de Braga não soube segurar a vantagem, sucumbindo a erros crassos defensivos: no último lance da primeira parte do prolongamento, Delabre aproveitou um lance algo confuso na área para empatar novamente e, no último minuto, bisou com a forte ajuda de Patrícia Morais.