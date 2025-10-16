A Argélia comprometeu-se esta quinta-feira em ajudar Moçambique a expandir a rede de distribuição de gás doméstico, a formar profissionais para pesquisa e produção de hidrocarbonetos e apoiar na construção da rede de distribuição de energia.

Em declarações aos jornalistas, em Maputo, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estêvão Pale, adiantou que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), estatal moçambicana, assinou esta quinta-feira com a companhia petrolífera argelina SONATRACH um memorando que vai permitir ganhar experiência sobre a produção e intervenção na cadeia de valor de petróleo e gás.

“Há ações concretas e urgentes, nomeadamente a necessidade de Moçambique expandir a rede de distribuição do gás natural para consumo doméstico e o desenvolvimento dos projetos industriais à base do gás natural para que possamos consumir mais gás advindo dos projetos em desenvolvimento no nosso país”, disse o ministro.

A argelina SONATRACH vai também partilhar a sua experiência com Moçambique na área de prestação de serviços na cadeia de valor no setor petrolífero, tais como sísmica, perfuração, operação e manutenção, acrescentou.

A presidente do conselho de Administração da ENH, Ludovina Bernardo, adiantou que o país quer avançar com a rede de distribuição de gás de cozinha, após admitir ser reduzido o número de consumidores.

“Temos a área de transporte, queremos com Argélia aprender sobre o mercado internacional, como é que podemos monetizar este gás, mas acima de tudo, como podemos industrializar o país com a transformação do gás que temos em Moçambique para outras áreas e projetos prioritários que temos”, disse a responsável, apontando também para a cooperação na formação de quadros.

“Temos a área de formação e capacitação institucional para operar na indústria de hidrocarbonetos, temos que estar preparados, com quadros capacitados para o desenvolvimento de projetos, significa que temos que ter geólogos, geofísicos, engenheiros químicos e com a Argélia vamos aprender a operar na efetividade”, acrescentou Ludovina Bernardo.

Além da área de petróleo e gás, Moçambique acordou também esta quinta-feira a cooperação com Argélia para as áreas da saúde, energia e setor empresarial.

No setor da energia, Estêvão Pale disse que o acordo assinado entre a Eletricidade de Moçambique (EDM) e a Sociedade Argelina de Energia e Gás (SONELGAZ) prevê receber ajuda daquele país no transporte de energia, construção e modernização de centrais elétricas, estabelecimento de um parque industrial para a produção de material elétrico.

O presidente do conselho de administração da EDM adiantou que está previsto no acordo a construção de uma central a gás de 40 megawatts em Moçambique.

“Vamos estabelecer com eles uma fábrica de materiais, aqueles que são mais utilizados, os de grande rotação para a eletrificação e com base neste memorando vamos cooperar na área de formação. A Argélia tem boas escolas técnicas na área de eletricidade, nós queremos mandar nossos técnicos para lá ou os formadores virem para cá”, disse Joaquim Ou-Chim.

“A Argélia fabrica todo o tipo de material e equipamentos que utiliza no país, eles fabricam até turbinas para produção de energia, condutores-cabo, mas nós, numa primeira fase vamos priorizar a área de eletrificação, considerando o acesso universal, e vamos nos concentrar mais no material de média e baixa tensão”, acrescentou.

No domínio da saúde, a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos e a argelina SAIDAL, empresa farmacêutica, vão cooperar na formação de quadros e transferência de tecnologia, enquanto a Confederação das Associações Económicas (CTA) vai cooperar com o Conselho para o Renascimento Económico da Argélia (CREIA) na troca de experiências e divulgação de oportunidades de negócios, sobretudo no setor dos hidrocarbonetos.